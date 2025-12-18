Tramp odobrio medicinsku upotrebu marihuane

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je potpisao izvršno naređenje kojim marihuana prelazi iz "klase jedan" u "klasu tri" manje opasnih droga, dopuštajući njenu legalnu medicinsku upotrebu, ali naglašavajući da time "nije legalizovana njena opća upotreba".

Značajna promjena

Ova odluka otvara nove mogućnosti za medicinska istraživanja i predstavlja značajnu promjenu savezne politike SAD prema marihuani, približavajući je standardima koje su već usvojile mnoge američke savezne države. Marihuana više nije klasifikovana uz heroin i LSD, već u istu kategoriju s ketaminom i nekim anaboličkim steroidima.

Promjena klasifikacije u Upravi za borbu protiv droga (DEA) ne znači da je legalno da odrasli koriste marihuanu, ali može utjecati na zakonodavni okvir i smanjiti visoke poreze u industriji kanabisa.

Tramp je kazao da je primio brojne pozive građana koji su ga podržali i ukazali na potencijal marihuane da pomogne pacijentima.

- Ima ljudi koji su me molili da to uradim, ljudi koji trpe velike bolove - rekao je predsjednik.

Za razliku od Bajdenove administracije, koja je također predložila promjenu klasifikacije marihuane u supstancu "kategorije tri", Tramp nije imao otvorenu podršku unutar svoje republikanske stranke za ovaj potez. Neki republikanci su bili protiv promjena i pozivali ga da održi postojeće standarde.

Proces promjene

Proces promjene uključuje period javne rasprave i stotine hiljada reakcija širom SAD, a DEA je već razmatrala ovu proceduru kada je Tramp preuzeo dužnost u januaru. Njegovo naređenje očekuje se da ubrza proces, iako nije jasno koliko će trajati.

Pojedinačne američke države legalizovale su rekreativnu ili medicinsku upotrebu marihuane, ali savezni zakoni ostaju stroži, što može izložiti građane mogućnosti sudskog gonjenja.

Ankete Galupa pokazuju da podrška za manje restriktivnu politiku značajno raste – sa 36 posto 2005. na 68 posto prošle godine. Trampovo naređenje takođe podstiče šira istraživanja i pristup CBD-u, proizvodu kanabisa o čijoj medicinskoj upotrebi stručnjaci raspravljaju.

Istovremeno, predsjednik u drugom mandatu vodi snažnu borbu protiv drugih droga, posebno fentanila, naređujući vojne akcije protiv brodova Venecuele i drugih kojima se, po njegovom mišljenju, prevozi droga.