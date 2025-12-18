Netanjahu održao sigurnosni sastanak o drugoj fazi primirja u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu održao je u četvrtak sastanak Sigurnosnog kabineta na kojem je razgovarano o dešavanjima u vezi s drugom fazom sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Javni emiter Kan izjavio je da je na sastanku razmatrana mogućnost promjene stava SAD-a, uključujući scenarije u kojima bi se Vašington mogao povući iz direktnog angažmana u Gazi ili podržati rješenja koja nemaju odobrenje Netanjahuove vlade.

Visoki izraelski zvaničnik rekao je za KAN da su razmatrane alternativne opcije, uključujući pokretanje nove vojne operacije u Gazi, u slučaju fundamentalne promjene stava SAD-a ili neuspjeha političkih napora.

Sastanak je održan uoči očekivanog susreta Netanjahua i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji bi se trebao održati 29. decembra u američkoj saveznoj državi Floridi.

Specijalni izaslanik SAD-a Stiv Vitkof sastat će se u petak u Majamiju s predstavnicima Turske, Katara i Egipta kako bi razgovarali o sljedećoj fazi sporazuma.

Sporazum o prekidu vatre stupio je na snagu 10. oktobra u Gazi, na osnovu plana koji je predstavio Tramp, čime je zaustavljen dvogodišnji izraelski rat u kojem je od oktobra 2023. godine poginulo skoro 70.700 ljudi, uglavnom žena i djece, a više od 171.100 je povrijeđeno.

Prva faza sporazuma uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa.