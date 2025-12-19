Muškarac koji je pucao na američkom Univerzitetu pronađen mrtav: Sumnjiči se i za ubistvo profesora s MIT-a

Muškarac koji se sumnjiči za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Brown pronađen je mrtav nakon šestodnevne potrage koja se protezala kroz nekoliko američkih saveznih država.

Njegovo tijelo otkriveno je u skladištu u Salemu, Nju Hemšir, a policija vjeruje da je odgovoran i za ubistvo profesora s Massachusetts Institute of Technology (MIT), piše BBC.

Kraj potrage

Policija je osumnjičenika identificirala kao 48-godišnjeg Claudija Nevesa Valentea, portugalskog državljanina koji je prije otprilike 25 godina studirao na Univerzitetu u Providenceu, u saveznoj državi Rhode Island.

Glavni državni tužilac Rhode Islanda, Peter, izjavio je da je Valente pronađen s torbom i dva komada vatrenog oružja. Preliminarni nalazi istrage upućuju na to da je preminuo od prostrijelne rane koju si je sam zadao. Policija nije mogla potvrditi koliko se dugo nalazio u skladišnoj jedinici.

Šef policije Providencea, Oscar Perez, rekao je da su video dokazi i dojave građana odveli istražitelje do agencije za iznajmljivanje automobila, gdje su otkrili ime osumnjičenika. U obližnjem automobilu pronađeni su dokazi koji se podudaraju s mjestom pucnjave na Univerzitetu Brown.

U potragu je bilo uključeno oko 500 agenata FBI-a.

- Iako je osumnjičenik večeras pronađen mrtav, naš posao nije gotov. Na mnoga pitanja tek treba odgovoriti - poručio je specijalni agent FBI-a Ted Docks.