Muškarac koji je pucao na američkom Univerzitetu pronađen mrtav: Sumnjiči se i za ubistvo profesora s MIT-a

Muškarac koji se sumnjiči za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Brown pronađen je mrtav nakon šestodnevne potrage koja se protezala kroz nekoliko američkih saveznih država.
Njegovo tijelo otkriveno je u skladištu u Salemu, Nju Hemšir, a policija vjeruje da je odgovoran i za ubistvo profesora s Massachusetts Institute of Technology (MIT), piše BBC.
Kraj potrage
Policija je osumnjičenika identificirala kao 48-godišnjeg Claudija Nevesa Valentea, portugalskog državljanina koji je prije otprilike 25 godina studirao na Univerzitetu u Providenceu, u saveznoj državi Rhode Island.
Glavni državni tužilac Rhode Islanda, Peter, izjavio je da je Valente pronađen s torbom i dva komada vatrenog oružja. Preliminarni nalazi istrage upućuju na to da je preminuo od prostrijelne rane koju si je sam zadao. Policija nije mogla potvrditi koliko se dugo nalazio u skladišnoj jedinici.
Šef policije Providencea, Oscar Perez, rekao je da su video dokazi i dojave građana odveli istražitelje do agencije za iznajmljivanje automobila, gdje su otkrili ime osumnjičenika. U obližnjem automobilu pronađeni su dokazi koji se podudaraju s mjestom pucnjave na Univerzitetu Brown.
U potragu je bilo uključeno oko 500 agenata FBI-a.
- Iako je osumnjičenik večeras pronađen mrtav, naš posao nije gotov. Na mnoga pitanja tek treba odgovoriti - poručio je specijalni agent FBI-a Ted Docks.
Ubistvo profesora
Dužnosnici vjeruju da je Valente dva dana nakon pucnjave na Brownu, 13. decembra, ubio i profesora s MIT-ja, Nuna F Gomesa Loureira (47). Loureiro je ubijen u svom domu u Brooklinu, gradu udaljenom oko 80 kilometara od Providencea. Policija je otkrila da su i žrtva i osumnjičenik studirali na istom Univerzitetu u Portugalu krajem 1990-ih.
Slučajevi su povezani nakon što je Valenteovo vozilo identificirano putem nadzornih kamera i izjava svjedoka na Univerzitetu Brown, a isti automobil uočen je i u blizini mjesta ubistva profesora.
- Koristio je telefon koji je bilo teško pratiti. Bio je sofisticiran u prikrivanju svojih tragova- izjavila je Leah B Foley, američka državna tužiteljica za Massachusetts.
Vlasti nisu objavile mogući motiv ni za jedan od napada.
Pucao tokom ispita
Podsjetimo, naoružani napadač upao je prošle subote u zgradu inženjerstva Barus & Holley na Univerzitetu Brown i otvorio vatru tokom održavanja završnih ispita. Ubijena su dva studenta, a još devetero ih je ranjeno, od kojih je šestero i dalje u bolnici.
Vlasti su identificirale žrtve kao Ellu Cook (19), studenticu druge godine iz Alabame, i Mukhammada Aziza Umurzokova (18), američkog studenta uzbekistanskog podrijetla s prve godine.
Predsjednica Univerziteta Brown, Kristina Pakson (Christina Paxson), potvrdila je da je Valente bio upisan na doktorski studij fizike od jeseni 2000. do proljeća 2001. godine. Naglasila je da nije imao "nikakvu trenutnu aktivnu povezanost" sa Univerzitetom.
Tokom istrage, koja je izazvala frustraciju javnosti zbog prividnog nedostatka napretka, FBI je ponudio nagradu od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja odgovorne osobe.