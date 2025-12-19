Hiljade Bugara protestuju zbog korupcije i poreza, premijer dao ostavku

Na hiljade Bugara protestvovalo je jučer navečer protiv odlazeće vlade, pozivajući na poštene izbore i reformu pravosuđa kako bi se riješio problem koji opisuju kao endemsku korupciju u najsiromašnijoj državi članici Evropske unije.

Protesti u glavnom gradu Sofiji i nekoliko drugih gradova širom crnomorske nacije posljednji su u nizu demonstracija i događaju se u trenutku kada se Bugarska priprema za uvođenje eura 1. januara.

Ostavka premijera

Odlazeća vlada, koja je na vlasti od januara, trebala je nadzirati prijelaz na euro, ali premijer Rosen Željazkov prošli sedmice je podnio ostavku nakon sedmica uličnih protesta protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao poreze. Demonstranti su jučer držali bugarske i zastave EU. Na jednom je transparentu pisalo "Ovo nije farsa".

- Sve u vezi s vladom je izuzetno drsko. Besramno. Takvo arogantno ponašanje definira ovu vladu - rekao je 48-godišnji demonstrant Šišman Nikolov, dodajući kako ''društvo ne poštuje ljude koji se smatraju iznad drugih''.

Privremena vlada

Predsjednik Rumen Radev provodi konzultacije sa strankama, ali ako odbiju ili ne uspiju formirati vladu, imenovat će privremenu vladu i raspisati prijevremene izbore.

Bugarska, članica NATO-a, održala je sedam nacionalnih izbora u posljednje četiri godine, a uzastopne vlade nisu uspjele zadržati kontrolu nad fragmentiranim parlamentom. Ranije ovog mjeseca vlada je povukla svoj proračunski plan za 2026., prvi izrađen u eurima, zbog masovnih protesta.

Opozicione stranke i druge organizacije rekle su da protestuju protiv planova za povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se financirala veća državna potrošnja.