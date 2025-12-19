Nasilni protesti u Bangladešu nakon ubistva vođe mladih, trebao biti kandidat na izborima

U nekoliko gradova Bangladeša odvijaju se nasilni protesti nakon smrti vođe mladih Šarifa Osmana Hadija, uz rastuću zabrinutost zbog mogućih daljnjih nemira uoči nacionalnih izbora.

Hadija, glasnogovornika platforme Inquilab Mancha i kandidata na općim izborima, prošlog su petka ubili maskirani napadači koji su mu pucali u glavu, dok je pokretao svoju izbornu kampanju u Dhaki. Najprije je liječen u lokalnoj bolnici, a potom prevezen u Singapur na napredno medicinsko liječenje, gdje je umro nakon šest dana provedenih na aparatima za održavanje života.

U Dhaki, videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju rulju kako vandalizira urede najvećih dnevnih novina u zemlji, Prothom Alo, kao i Daily Stara.

Demonstracije su obilježili emocionalno nabijeni slogani koji su prizivali Hadijevo ime, a demonstranti su obećali nastaviti svoj pokret te zahtijevali brzu pravdu i odgovornost za napad u kojem je poginuo. Napetosti na ulicama nastavile su se do kasno u noć, s dodatnim policijskim i paravojnim snagama raspoređenim kako bi se spriječilo daljnje nasilje.

Bangladešem od avgusta 2024. upravlja privremena administracija koju predvodi dobitnik Nobelove nagrade Muhamed Junus, nakon što je premijerka Šeik Hasina pobjegla u Indiju nakon studentskog ustanka. Nacionalni izbori u zemlji zakazani su za 12. februar iduće godine.