Rusija poslala poruku u jedan ujutro liderima EU tokom samita: "Svi će snositi odgovornost"

Rusija je tokom samita u Briselu na kojem se pregovaralo o odmrzavanju ruske imovine za pomoć Ukrajini, poslala poruku u jedan sat ujutro, a uputio je sekretar za štampu ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov.

Peskov je poručio kako "eksproprijacija ruske imovine neće ostati nekažnjena za njene nalogodavce i počinioce, a da će Moskva koristiti sve dostupne mehanizme međunarodnog prava da ih kazni".

- Više puta smo rekli da sve akcije, vezane za eksproprijaciju ruske imovine, neće ostati bez odgovora. Oni koji su donosili odluke kolektivno, oni koji su donosili odluke pojedinačno i oni koji su ih provodili u praksi, svi će snositi odgovornost - rekao je u poruci.

Za kraj je naveo će Rusija koristiti sve pravne mehanizme.