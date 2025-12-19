Američka vojska ponovo napala brod u Tihom okeanu, dosad ubijene 104 osobe

Američka vojska izvela je novi napad na brod u Tihom okeanu pritom ubivši pet osoba koje sumnjiče za trgovanje drogom, Broj žrtava u toj kontroverznoj kampanji porastao je na više od 100.

Administracija Donalda Trampa (Trump) izvodi takve napade u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu od septembra, ali nije pružila nikakve dokaze da su brodovi umiješani u trgovinu drogom, što je izazvalo debatu o legalnosti operacija.

U posljednjim napadima pogođena su dva broda u međunarodnim vodama koja su se "uključila u operacije trgovine narkoticima", saopćila je Južna komanda SAD-a.

Tri osobe su poginule u prvom brodu, a dvije u drugom.

U napadima je do sada poginulo 104 ljudi, prema podacima koje je objavila agencija France Presse.

Tokom operacije u septembru, američka vojska je izvela drugi napad u kojem su ubijeni preživjeli prvog napada na isti brod, što je izazvalo optužbe za ratni zločin.