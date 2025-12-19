Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je zajam od 90 milijardi eura koji je Evropska unija odobrila njegovoj zemlji za finansiranje ratnih napora protiv Rusije, javila je Belga.

- Ovo je značajna podrška koja zaista jača našu otpornost - napisao je Zelenski na X-u.

Financijska sigurnost

- Važno je da ruska imovina ostane imobilizirana i da Ukrajina dobije garanciju financijske sigurnosti za naredne godine - dodao je.

Zelenski se zalagao za korištenje 200 milijardi eura ruske imovine koju je Euroclear zamrznuo i držao u Belgiji, ali su to lideri EU na kraju odbili nakon kontinuiranog otpora belgijskog premijera Barta De Wevera.

Umjesto toga, beskamatni zajam od 90 milijardi eura podržat će Ukrajinu dok se borbe nastavljaju uprkos tekućim pregovorima. Zajam je dovoljan da pokrije vojne i budžetske potrebe Ukrajine za naredne dvije godine.

- Hvala vam na rezultatu i na jedinstvu - rekao je Zelenski nakon sporazuma postignutog rano u petak ujutro.

- Zajedno branimo budućnost našeg kontinenta - poručio je.

Trajno rješenje

Ruska imovina ostat će zamrznuta dok zemlja ne plati reparacije Ukrajini.

- Ne mislim da iko u evropskoj porodici želi da se taj novac vrati u Moskvu - rekao je De Wever nakon samita u Briselu.

- Nije to bila bitka između vitezova, već racionalna debata - dodao je.

Lideri 27 država članica morali su pronaći trajno rješenje na sastanku u četvrtak navečer, jer Ukrajini prijeti da ostane bez novca u prvom kvartalu 2026. godine.

De Wever je rekao da je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja se zalagala za korištenje zamrznute imovine, dobro odigrala svoju ulogu.

- Ona mora osjetiti kuda većina država članica želi ići - rekao je, a nakon što su se Italija, Malta i Bugarska pridružile Belgiji u otvorenom ispitivanju plana, „još jednom je počela iznositi dvije opcije“.

Kiril Dmitriev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju, rekao je da su „zakon i razum“ prevladali.

- Veliki UDARAC ratnim huškačima iz EU koje predvodi propala Ursula - glasovi razuma u EU BLOKIRALI SU ILEGALNO korištenje ruskih rezervi za finansiranje Ukrajine. Zakon i razum pobjeđuju... za sada - napisao je Dmitriev na X-u.