Odata počast žrtvama u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi: Učestvovalo stotine surfera

Najpoznatija australska plaža postepeno se ponovo otvara za posjetitelje.

Nakon masovne pucnjave na plaži Bondi u Sidnej u kojoj je ubijeno 15 ljudi tokom proslave Hanuke, australijski surferi odali su počast žrtvama.

Snimci dronom prikazali su ogroman krug plivača i surfera u okeanu, kako se odmaraju na blagim valovima, sjećajući se ubijenih.

Park i most gdje se dogodio masakr također su ponovo otvoreni za javnost. U petak ujutro, samo nekoliko stotina metara od mjesta masakra, surferi, veslači na daskama i drugi okupili su se uz obale Bondija u znak solidarnosti.

Više od 5 miliona dolara donirano je putem sistema prikupljanja sredstava, s više od 70.000 donacija od ljudi iz više od 60 zemalja svijeta.

To uključuje 2,5 miliona dolara za heroja Bondija Ahmeda al-Ahmeda, koji je oteo vatreno oružje jednom od napadača prije nego što je dva puta upucan u ruku.

Policijsko udruženje Novog Južnog Walesa također je pokrenulo apele za dva policajca povrijeđena u napadu, uključujući jednog koji bi mogao trajno izgubiti vid.

Također, više od 25.000 donacija krvi izvršeno je preko apela za pomoć.