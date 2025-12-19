Trampova administracija poziva bijelce da prijave diskriminaciju

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) poziva bijele muškarce da prijave ako su se suočili s rasnom ili seksualnom diskriminacijom na poslu.

Vršilac dužnosti predsjedavajućeg Komisije za jednake mogućnosti zapošljavanja pozvao je bijele muškarce da podnesu zahtjeve za diskriminaciju na radnom mjestu.

- Jeste li bijelac koji je doživio diskriminaciju na poslu na osnovu svoje rase ili spola? - napisala je Andrea Lucas na X-u.

- Možda imate zahtjev za povrat novca prema saveznim zakonima o građanskim pravima - napisala je.

- EEOC je posvećen identificiranju, napadanju i eliminiranju SVE diskriminacije na osnovu rase i spola - uključujući i diskriminaciju protiv bijelih muškaraca, zaposlenika i kandidata - dodala je.

Njea objava uslijedila je otprilike dva sata nakon što je potpredsjednik JD Vance objavio članak za koji je rekao da "opisuje zlo DEI-a i njegove posljedice".

Od povratka na dužnost u januaru, Tramp je nastojao ugasiti inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI) koje vodi savezna vlada.

On tvrdi da kompanije koje implementiraju takve programe štete bijeloj većini u Americi.

EEOC je savezna agencija osnovana prema Zakonu o građanskim pravima iz 1964. godine kako bi se borila protiv seksizma i rasizma na radnom mjestu.

EEOC sada na svojoj web stranici naglašava "diskriminaciju povezanu s DEI-jem".

Otkad je imenovana vršiteljicom dužnosti predsjedavajuće EEOC-a u januaru (a kasnije i predsjedavajuća u novembru), Lucas je preusmjerila fokus agencije na davanje prioriteta onome što ona naziva "iskorijenjavanjem nezakonite DEI-motivirane rasne i spolne diskriminacije", što je u skladu s izvršnim naredbama predsjednika Trampa protiv DEI-ja.

Pod Lucas, EEOC nastoji riješiti ono što naziva diskriminacijom američkih radnika.

- Mnogi poslodavci imaju politike i prakse kojima se preferiraju ilegalni stranci, radnici migranti ili gostujući radnici koji nisu imigranti (nosioci viza za gostujuće radnike) u odnosu na američke radnike - što je direktno kršenje saveznog zakona o radu - rekla je prošlog mjeseca.

Studija Univerziteta Massachusetts Amherst sugerira da je broj afroameričkih zaposlenika koji podnose žalbe EEOC-u 195 puta veći nego među njihovim bijelim kolegama.

Podaci istraživačkog centra Pew također sugeriraju da su žene prošle godine u prosjeku zarađivale 85% onoga što su zarađivali muškarci.