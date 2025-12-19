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TIJELO SE RASPADA

Šokirat ćete se kako izgleda: More na obalu izbacilo čudovište dugo više od 4 metra

Neobičan incident je drugi po redu, u proteklih mjesec dana, što je izazvalo zabrinutost morskih biologa

Stručnjak na terenu. Platforma X

A. O.

19.12.2025

Ogromno morsko stvorenje, koje se izuzetno rijetko viđa u prirodnom okruženju, ponovo je privuklo pažnju javnosti nakon što se nasukalo na sjevernoj obali Perua.

Neobičan incident je drugi po redu, u proteklih mjesec dana, što je izazvalo zabrinutost morskih biologa, prenosi Mirror.

Ograničeno uzimanje uzoraka

Tijelo stvorenja dugačkog 4,2 metra zatečeno je u poodmaklom stadijumu raspadanja, što je ograničilo količinu bioloških uzoraka koji su naučnici mogli da uzmu.

Bez obzira, stvorenje je identifikovano kao ajkula izuzetno velikih čeljusti (Megachasma pelagios), jedna od najmisterioznijih i najrjeđe viđenih na svijetu.

Od trenutka kada je neobična vrsta prvi put identifikovana, u svetu je zabilježeno manje od 300 viđenja, kako u Pacifiku, tako i duž atlantskih obala. Prepoznatljiva je po velikim ustima, sitnim zubima (poput klinova) i zaobljenoj njušci, a može dostići dužinu do 5,5 metara.

Hrani se filtriranjem

Megachasma pelagios obično obitava na dubinama od oko 165 metara i hrani se filtriranjem, zbog čega je kontakt sa ljudima izuzetno redak.

Upravo zato, svako pojavljivanje ove ajkule u plićim vodama ili na obali smatra se neuobičajenim i vrijednim pažnje naučne zajednice.

U novembru 2025. godine, prenose lokalni mediji, pronađen je još jedan primjerak koji su ribari isjekli za pripremu tradicionalnih jela.

# MORE
# PERU
# ČUDOVIŠTE
# OBALA
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