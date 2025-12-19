Šokirat ćete se kako izgleda: More na obalu izbacilo čudovište dugo više od 4 metra

Ogromno morsko stvorenje, koje se izuzetno rijetko viđa u prirodnom okruženju, ponovo je privuklo pažnju javnosti nakon što se nasukalo na sjevernoj obali Perua.

Neobičan incident je drugi po redu, u proteklih mjesec dana, što je izazvalo zabrinutost morskih biologa, prenosi Mirror.

Ograničeno uzimanje uzoraka

Tijelo stvorenja dugačkog 4,2 metra zatečeno je u poodmaklom stadijumu raspadanja, što je ograničilo količinu bioloških uzoraka koji su naučnici mogli da uzmu.

Bez obzira, stvorenje je identifikovano kao ajkula izuzetno velikih čeljusti (Megachasma pelagios), jedna od najmisterioznijih i najrjeđe viđenih na svijetu.