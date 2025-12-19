Šokirat ćete se kako izgleda: More na obalu izbacilo čudovište dugo više od 4 metra

Ogromno morsko stvorenje, koje se izuzetno rijetko viđa u prirodnom okruženju, ponovo je privuklo pažnju javnosti nakon što se nasukalo na sjevernoj obali Perua.
Neobičan incident je drugi po redu, u proteklih mjesec dana, što je izazvalo zabrinutost morskih biologa, prenosi Mirror.
Ograničeno uzimanje uzoraka
Tijelo stvorenja dugačkog 4,2 metra zatečeno je u poodmaklom stadijumu raspadanja, što je ograničilo količinu bioloških uzoraka koji su naučnici mogli da uzmu.
Bez obzira, stvorenje je identifikovano kao ajkula izuzetno velikih čeljusti (Megachasma pelagios), jedna od najmisterioznijih i najrjeđe viđenih na svijetu.
Od trenutka kada je neobična vrsta prvi put identifikovana, u svetu je zabilježeno manje od 300 viđenja, kako u Pacifiku, tako i duž atlantskih obala. Prepoznatljiva je po velikim ustima, sitnim zubima (poput klinova) i zaobljenoj njušci, a može dostići dužinu do 5,5 metara.
Hrani se filtriranjem
Megachasma pelagios obično obitava na dubinama od oko 165 metara i hrani se filtriranjem, zbog čega je kontakt sa ljudima izuzetno redak.
Upravo zato, svako pojavljivanje ove ajkule u plićim vodama ili na obali smatra se neuobičajenim i vrijednim pažnje naučne zajednice.
U novembru 2025. godine, prenose lokalni mediji, pronađen je još jedan primjerak koji su ribari isjekli za pripremu tradicionalnih jela.