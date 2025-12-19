Počela je godišnja konferencija za medije ruskog predsednika Vladimira Putina u na kojoj će mu postavljati pitanja novinari i građani Rusije.

Putinu je prvo postavio pitanje moderator konferencije, o ratu u Ukrajini i kako će Rusija ostvariti svoj cilj. Očekivano, u prvom komentaru okrivio je Kijev za nastavak rata, rekavši da „oni u osnovi odbijaju da završe ovaj sukob mirnim putem“.





O ratu u Ukrajini

– Kada je 2022. godine sve dostiglo tačku preloma, kada je kijevski režim pokrenuo rat u Donbasu, Rusija je naglasila da će biti primorana da prizna LNR i DNR. Sve je počelo sa državnim prevratom u Ukrajini – rekao je Putin, nazivajući tako Majdansku revoluciju u Ukrajini.

Vladimir Putin je nastavio da govori o situaciji na frontu, spomenuvši zauzimanje ukrajinskog Sivirska (Seversk)

– To je važno naselje i omogućava prodor do utvrđenog dela Ukrajine – rekao je, misleći na pojas gradova-tvrđava, među kojima su Kramatorsk i Slovjansk.

Dodao je da ruske snage kontrolišu 50 odsto Konstantinovke i Krasnog Limana.

O Kupjansku, pecnuo Zelenskog

Prije nedjelju dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snimio je video ispred znaka grada Kupjanska, negirajući da je Rusija zauzela grad u Harkovskoj oblasti. Novinar koji je postavio pitanje Putinu nazvao je snimak “falsifikatom”.

– On je umjetnik, i to prilično talentovan. To kažem bez ikakve ironije – rekao je.





Putin je naglasio da ne prati takve stvari i dodao da se tabla sa nazivom grada nalazi kilometar od Kupjanska.

– Zašto stojiš na pragu? Uđi unutra – rekao se Putin, piše Blic.

Poslato 2,5 miliona pitanja

Broj poslatih pitanja za direktnu liniju sa ruskim liderom premašio je 2,5 miliona četiri sata prije emitovanja programa, objavio je televizijski kanal “Rosija 24”.

Prikupljanje pitanja za ovaj događaj za koji uvijek vlada ogromno interesovanje i građana i medija, počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.

Ove godine, kao i 2024. godine, GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je Moskva zainteresovana da cijeli svijet čuje šta ruski predsjednik govori.