Scenografija na Putinovoj godišnjoj konferenciji otkrila planove

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održava svoju veliku konferenciju i izravnu liniju, na kojoj će sažeti rezultate godine. Do sada je za njega pristiglo više od dva milijuna pitanja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva zainteresirana da cijeli svijet čuje što ruski predsjednik Putin govori.

Scenografija za govor Vladimira Putina očito uključuje prilično direktnu poruku. Na zidu iza njega nalazi se karta Rusije. Ako pažljivo pogledate krajnju lijevu stranu, vidjet ćete obrise ne samo Krima, nego i sva četiri istočna ukrajinska područja koja je Rusija anektirala 2022. godine – Donjeck, Luhansk, Zaporižju i Herson.

Treba imati na umu da ruske snage još uvijek nisu u potpunosti osvojile ta područja, no to nije spriječilo Putina da ih proglasi svojima. Prikazivanje tih teritorija u današnjoj scenografiji djeluje kao poruka Kremlja da nema namjeru odreći se svojih pretenzija na njih. Teritorij je glavna točka prijepora u pregovorima o mirovnom sporazumu, a ovo sugerira da će tako i ostati, budući da Moskva zasad ne pokazuje spremnost na kompromis po tom pitanju.