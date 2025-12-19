Putin: Spremni smo odmah zaustaviti rat u Ukrajini, nemamo namjeru napasti Evropu

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na konferenciji za medije da je Rusija spremna odmah zaustaviti rat u Ukrajini, naglasivši da Moskva nema namjeru napadati Evropu.

Govoreći o mogućnostima postizanja mira, Putin je rekao da se upravo u Evropi stalno govori o pripremama za rat protiv Rusije, iako, kako tvrdi, Rusija nema nikakve osvajačke ambicije prema evropskim državama.