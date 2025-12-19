Putin: Spremni smo odmah zaustaviti rat u Ukrajini, nemamo namjeru napasti Evropu

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na konferenciji za medije da je Rusija spremna odmah zaustaviti rat u Ukrajini, naglasivši da Moskva nema namjeru napadati Evropu.
Govoreći o mogućnostima postizanja mira, Putin je rekao da se upravo u Evropi stalno govori o pripremama za rat protiv Rusije, iako, kako tvrdi, Rusija nema nikakve osvajačke ambicije prema evropskim državama.
- Spremni smo da sarađujemo s vama, s Ujedinjenim Kraljevstvom, s Evropom u cjelini i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali isključivo na ravnopravnoj osnovi i uz međusobno poštovanje. Ako na kraju do toga dođemo, svi će od toga imati koristi - rekao je Putin.
Ruski predsjednik iskoristio je priliku i da optuži ukrajinske vlasti, nazivajući ih “ukrajinskim nacionalistima”, uz tvrdnju da im je cilj da od političkog rukovodstva Rusije stvore sliku neprijatelja.
- Spremni smo odmah prekinuti borbena dejstva uz osiguranje sigurnosnih uslova za Rusiju na srednjoročnom i dugoročnom planu i otvoreni smo za saradnju - poručio je Putin.