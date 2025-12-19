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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin: Spremni smo odmah zaustaviti rat u Ukrajini, nemamo namjeru napasti Evropu

Spremni smo odmah prekinuti borbena dejstva uz osiguranje sigurnosnih uslova za Rusiju na srednjoročnom i dugoročnom planu, rekao je

Putin: Nemamo namjeru napasti Evropu. AP

M. Až.

19.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na konferenciji za medije da je Rusija spremna odmah zaustaviti rat u Ukrajini, naglasivši da Moskva nema namjeru napadati Evropu.

Govoreći o mogućnostima postizanja mira, Putin je rekao da se upravo u Evropi stalno govori o pripremama za rat protiv Rusije, iako, kako tvrdi, Rusija nema nikakve osvajačke ambicije prema evropskim državama.

- Spremni smo da sarađujemo s vama, s Ujedinjenim Kraljevstvom, s Evropom u cjelini i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali isključivo na ravnopravnoj osnovi i uz međusobno poštovanje. Ako na kraju do toga dođemo, svi će od toga imati koristi - rekao je Putin.

Ruski predsjednik iskoristio je priliku i da optuži ukrajinske vlasti, nazivajući ih “ukrajinskim nacionalistima”, uz tvrdnju da im je cilj da od političkog rukovodstva Rusije stvore sliku neprijatelja.

- Spremni smo odmah prekinuti borbena dejstva uz osiguranje sigurnosnih uslova za Rusiju na srednjoročnom i dugoročnom planu i otvoreni smo za saradnju - poručio je Putin.

# EVROPA
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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