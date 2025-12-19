Tramp potpisao zakon kojim se ukida posljednji krug sankcija Siriji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je zakon kojim se ukida posljednji krug ekonomskih sankcija protiv Sirije, što je dodatno podstaklo nade u oporavak zemlje godinu dana nakon pada diktatora Bašara el Asada (Bashar al-Assad), čime je okončana dugogodišnja autokratska vladavina njegove porodice.

Ukidanje ove mjere, poznate kao Cezarov zakon, uslijedilo je nakon ranijeg povlačenja drugih američkih sankcija prema Siriji.

Ovaj potez jača napore nove vlasti da privuče strane investicije, obnovi ratom razorenu zemlju i pokrene ekonomiju koju su godinama opterećivali korupcija i kronizam. Ipak, put ka potpunom oporavku ostaje dug i neizvjestan, s obzirom na to da se vlasti moraju suočiti s nekontroliranom inflacijom, visokom stopom nezaposlenosti i uništenom infrastrukturom, što je dodatno pogoršano dugotrajnim sukobima i međunarodnom izolacijom.

Američke sankcije Siriji datiraju još iz 1970-ih godina, kada je Vašington tu zemlju označio kao državnog sponzora terorizma. Dodatne kaznene mjere uvedene su tokom proteklih 14 godina, dok je građanski rat pustošio Siriju, a represija režima Bašara el Asada se intenzivirala.

Među najstrožim mjerama bio je Cezarov zakon iz 2019. godine, nazvan po fotografu koji je prokrijumčario snimke mučenja iz sirijskih zatvora. Taj zakon, koji je potpisao Tramp, nametnuo je oštra finansijska ograničenja sirijskoj ekonomiji s ciljem da se tadašnji režim pozove na odgovornost za počinjene zločine.

Sirija je pozdravila potpuno ukidanje sankcija iz Cezarovog zakona, ocijenivši taj potez kao značajan korak ka ublažavanju tereta za sirijski narod te otvaranju prostora za oporavak i stabilizaciju zemlje.

U saopćenju Ministarstva vanjskih poslova izražena je zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama, kao i savezničkim i prijateljskim državama čiji su diplomatski napori doprinijeli ukidanju ovih mjera. Ministarstvo je također pohvalilo Sirijce u zemlji i inostranstvu zbog zalaganja za pravo svoje zemlje na dostojanstven život i zbog podizanja svijesti o patnji sirijskog naroda na međunarodnim forumima.

U saopćenju se navodi da ukidanje sankcija označava početak nove faze obnove i razvoja, uz poziv Sirijcima širom svijeta da se uključe u nacionalne napore za oporavak. Također su upućeni pozivi investitorima iz arapskih i prijateljskih zemalja, kao i sirijskim privrednicima, da razmotre mogućnosti za obnovu zemlje.