Putin: Prekid vatre je moguć ako Ukrajina dozvoli svojim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na izborima

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je spreman razmotriti prekid napada duboko u Ukrajini na dan izbora, ukoliko se oni održe, javlja Anadolu.

Govoreći na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi, Putin je uslovio prekid vatre učešćem ukrajinskih građana koji žive u Rusiji na izborima.

- Spremni smo razmotriti osiguranje sigurnosti tokom izbora u Ukrajini. U najmanju ruku, zaustaviti, suzdržati se od napada duboko u teritoriju na dan glasanja - rekao je.