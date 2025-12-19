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KONFERENCIJA U MOSKVI

Putin: Prekid vatre je moguć ako Ukrajina dozvoli svojim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na izborima

Oko pet do deset miliona ukrajinskih građana koji žive u Rusiji ima pravo glasa, rekao je ruski predsjednik

Vladimir Putin. AP

Anadolija

19.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da je spreman razmotriti prekid napada duboko u Ukrajini na dan izbora, ukoliko se oni održe, javlja Anadolu.

Govoreći na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi, Putin je uslovio prekid vatre učešćem ukrajinskih građana koji žive u Rusiji na izborima.

- Spremni smo razmotriti osiguranje sigurnosti tokom izbora u Ukrajini. U najmanju ruku, zaustaviti, suzdržati se od napada duboko u teritoriju na dan glasanja - rekao je.

Zatim je dodao da se, prema različitim procjenama, na teritoriji Rusije nalazi oko pet do deset miliona ukrajinskih građana koji imaju pravo glasa.

- A ako se izbori budu održavali, onda imamo pravo zahtijevati od onih koji će ih organizovati da se Ukrajincima koji trenutno žive u Rusiji da pravo glasa na teritoriji Ruske Federacije - naglasio je.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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