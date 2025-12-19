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PREDSJEDNIK SAD

Tramp ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom: "Maduro tačno zna šta ja želim"

Sjedinjene Američke Države su nedavno zaplijenile i naftni tanker u blizini venecuelanskih obala

Tramp i Maduro. AP

M. Až.

19.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom, prenosi danas NBC News.

U utorak je naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavajući pritisak na predsjednika te zemlje Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

Sjedinjene Američke Države su nedavno zaplijenile i naftni tanker u blizini venecuelanskih obala. Prema informacijama NBC-a, u okviru akcija američkih snaga pogođeno je 28 brodova kod obala Venecuele, a u napadima je poginulo više od 100 osoba.

Američka administracija tvrdi da brodove koriste trgovci drogom, te da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.

U intervjuu za NBC njuz, Tramp je rekao da je opcija rata s Venecuelom moguća i dodao da će uslijediti nove zapljene tankera.

Tramp, međutim, nije želio otkriti da li je svrgavanje Madura s vlasti njegov krajnji cilj.

- On tačno zna šta ja želim. On to zna bolje nego iko - rekao je Tramp govoreći o predsjedniku Venecuele.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
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