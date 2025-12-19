Tramp ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom: "Maduro tačno zna šta ja želim"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost rata s Venecuelom, prenosi danas NBC News.

U utorak je naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavajući pritisak na predsjednika te zemlje Nikolasa Madura (Nicolás Maduro).

Sjedinjene Američke Države su nedavno zaplijenile i naftni tanker u blizini venecuelanskih obala. Prema informacijama NBC-a, u okviru akcija američkih snaga pogođeno je 28 brodova kod obala Venecuele, a u napadima je poginulo više od 100 osoba.