Tri osobe ubijene u napadu nožem i dimnom bombom na Tajvanu

Najmanje tri osobe su ubijene, a pet drugih je povrijeđeno nakon što je muškarac u petak izveo napad nožem i bacio dimnu bombu na metro stanicu u Tajvanu.

Dimna bomba je detonirala unutar Glavne stanice u Tajpeju, najprometnijeg željezničkog čvorišta na Tajvanu, ubivši 57-godišnjeg muškarca, javlja "TVBS News".

Napadač, identificiran kao 27-godišnji muškarac po prezimenu Čeng, navodno je tražen zbog izbjegavanja regrutacije. Bio je naoružan oštricom i dimnim bombama.

Navodno je i Čeng zapalio svoj stan, automobil i dva motocikla prije napada.

Policija je pronašla 25 Molotovljevih koktela iz hotelske sobe u kojoj je boravio prije dva dana.

Napadač je također nosio Molotovljeve koktele tokom napada.

Napadač je poginuo nakon što je skočio s krova suočavajući se s policijom.

Tajvanski vođa Vilijam Lai Čing-te pozvao je javnost da ostane mirna i slijedi službene smjernice, posebno u mjestima s puno ljudi i prometnim čvorištima.