Putina pitali ima li ijednog pravog prijatelja i je li zaljubljen

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je godišnju konferenciju za medije, tzv. "izravnu liniju", koja je trajala gotovo četiri i pol sata. Događaj je kombinovao unaprijed odabrana pitanja, telefonska javljanja i poruke građana prikazane na velikom ekranu u dvorani. Kremlj je saopćio da je prethodno zaprimio više od 2,6 miliona pitanja, a manifestacija je predstavljena kao pokazatelj Putinove otvorenosti.

Putin je odgovarao kombinacijom političkih poruka i osobnih komentara. Govorio je o odnosima sa Zapadom, Ukrajini i Europskoj uniji, ali je odgovarao i na privatna pitanja, potvrdivši da je zaljubljen te istakavši da se ponekad vozi Moskvom u tajnosti kako bi "razumio što se događa u Rusiji".

Iako je rat u Ukrajini bio glavna tema, konferenciju su obilježili i bizarni trenuci te nezadovoljstvo građana. U porukama su se žalili na nestanke interneta, prljavu vodu, visoke troškove života i loše javne usluge, a neke poruke su bile ironične, uključujući i onu koja je događaj nazvala "cirkusom umjesto izravne linije".

Format konferencije kombinovao je teške teme o ratu, sankcijama i ekonomiji s trivijalnim i osobnim pitanjima, istovremeno naglašavajući sliku predsjednika koji sluša građane i odgovara na sve – od geopolitike do svakodnevnih problema.

Jedno od ličnih pitanja bilo je: "Ima li Putin pravog prijatelja?"

Putin je na to odgovorio: "Moramo shvatiti što je pravo prijateljstvo – ono je potpuno nesebično. Ljudi oko Putina ponašaju se suzdržano i dostojanstveno, a on se ne srami njih."

Na pitanje je li zaljubljen, odgovorio je potvrdno.

Bilo je i gotovo filozofskih pitanja. Na upit "U što bismo trebali vjerovati?", Putin je rekao: "U Gospodina, koji nikada neće prestati misliti na Rusiju."