Ukrajina i SAD započeli novi krug sigurnosnih konsultacija

Ukrajina je u petak objavila početak novog kruga konsultacija sa Sjedinjene Američke Državama, uz učešće evropskih partnera, s ciljem usklađivanja stavova o sigurnosnim pitanjima.

Sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov naveo je na Facebooku da u razgovorima učestvuje i načelnik Generalštaba, general-pukovnik Andrii Hnatov.

- Zahvaljujemo Sjedinjenim Američkim Državama na koordinaciji koja nam omogućava da zadržimo zajedničku viziju i koordinirano idemo naprijed - rekao je Umerov, naglasivši da Ukrajina ostaje posvećena konstruktivnom procesu.

Umerov je dodao da će rezultati razgovora biti predstavljeni predsjedniku Volodimiru Zelenskom, ističući da delegacija djeluje u skladu s predsjednikovim prioritetima.

- Sigurnost Ukrajine mora biti pouzdano i dugoročno zagarantovana - rekao je.

U četvrtak je predsjednik Zelenski izjavio da će novi krug razgovora s američkim zvaničnicima biti održan u petak i subotu u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se diplomatski napori za okončanje rata s Rusijom intenziviraju.