WHO: Više od 1.000 pacijenata umrlo čekajući hitnu medicinsku evakuaciju iz Gaze

Više od 1.000 pacijenata umrlo je čekajući hitnu medicinsku evakuaciju iz ratom razorene Gaze u posljednjih godinu i pol, saopćila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Čelnik WHO-a Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je na platformi društvenih mreža X da su agencija UN-a i njeni partneri "evakuirali više od 10.600 pacijenata iz Gaze s teškim zdravstvenim stanjima, uključujući više od 5.600 djece" od početka rata prije više od dvije godine.

Upozorio je, međutim, da "mnogo više pacijenata ostaje u Gazi čekajući evakuaciju kako bi primili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu".

Navodeći podatke ministarstva zdravstva u Gazi, Tedros je rekao kako je poznato da su 1.092 pacijenta umrla čekajući medicinsku evakuaciju samo između jula 2024. i 28. novembra 2025.

- Ta brojka je vjerojatno potcijenjena - upozorio je, pozivajući još zemalja da otvore vrata pacijentima iz Gaze i da se obnovi medicinska evakuacija na Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem.

- Životi zavise o tome - kazao je.

WHO je prethodno procijenio da više od 16.500 pacijenata još treba liječenje van Gaze, dok je visoki zvaničnik dobrotvorne organizacije Liječnici bez granica ranije ovog mjeseca rekao za AFP da je stvarni broj vjerovatno "tri do četiri puta veći".

Do 1. decembra, više od 30 zemalja primilo je pacijente iz Gaze, ali samo je nekolicina, uključujući Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate, prihvatila veliki broj.

Prekid vatre postignut uz američko posredovanje zaustavio je borbe u Gazi, koje su započele nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Sporazum, koji je na snazi ​​od 10. oktobra, ipak, ostaje krhak jer se Izrael i Hamas skoro svakodnevno međusobno optužuju za kršenja sporazuma.