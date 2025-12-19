Posljedice dramatičnog samita: Evo ko je profitirao, a ko izgubio u Briselu

Evropa je navikla na dramatične preokrete na summitima u posljednji trenutak, ali ovaj je podigao skalu. Nakon maratonskog sastanka koji je potrajao 16 sati, lideri Evropske unije postigli su dogovor o planu za finansiranje Ukrajine koji se temelji na zajedničkom dugu, uprkos tome što su se tri zemlje odbile pridružiti. Iako ovo nije bilo rješenje koje je većina zagovarala - korištenje zamrznute ruske imovine za pomoć Kijevu - Ukrajina je napokon dobila svoj novac, piše POLITICO koji donosi analizu ko je na ovom ključnom summitu za Evropu izašao kao pobjednik, a ko kao gubitnik. Pobjednici: Bart De Vever (Wever)

Bart De Vever . Platforma X Bart De Vever . Platforma X

Belgijski premijer održao je majstorsku lekciju stoičkog otpora planu korištenja ruske imovine, kojem se protivio od samog početka. Većinu vremena bio je usamljen u svom stavu, sve dok Italija i još nekoliko zemalja nisu kasno tokom dana izrazile sumnje. Njegova ključna taktika? Nakon sedmica otpora ideji o korištenju zamrznute imovine, tvrdeći da bi to njegovu zemlju izložilo masovnoj ruskoj odmazdi, De Veverov tim je na pregovore s dužnosnicima Evropske komisije došao sa zahtjevom za "neograničenom" podrškom drugih članica EU. To se pokazalo kao prevelik zalogaj za ostale, čime je Plan B - zajedničko zaduživanje - postao jedina opcija, ona koju je malo ko želio, ali s kojom se većina mogla pomiriti. Đorđa Meloni (Giorgia)

Đorđa Meloni . AP Đorđa Meloni . AP

Italijanska premijerka pokazala se kao ključna figura summita. Diktirala je tempo u vezi s trgovinskim sporazumom EU-Mercosur i savršeno tempirala svoju intervenciju o finansiranju Ukrajine. Nakon sedmica provedenih u sjeni, dok se Belgija borila protiv korištenja zamrznute ruske imovine, Meloni je pustila druge da iscrpe svoje mogućnosti. Nježno je intervenisala tek kasno navečer, kada je plan o takozvanim reparacijskim zajmovima već propao. Diplomati EU rekli su za POLITICO kako Meloni tokom prvog dijela summita nije ni uzela riječ, ali je na kraju upravo ona bila ta koja je zaključila dogovor. Antonio Kosta (António Costa)

Antonio Kosta . European Council/Council of EU Antonio Kosta . European Council/Council of EU

Ako je pronalazak dogovora bio težak, postići ga u jednom danu graničilo je s nemogućim. Ipak, to je bio cilj portugalskog premijera: svesti summite EU na samo jedan dan. Dok je većina čelnika već računala na drugi dan, pa čak i na radni vikend, Kosta je posao završio. Nikada se nije u potpunosti priklonio nijednoj opciji, ostao je iznad sukoba i na kraju ipak osigurao sporazum. Svi uključeni u rat Koliko god zvučalo čudno - budući da rat, a pogotovo ovaj, ne stvara prave pobjednike - svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) dobio je novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Evropa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Tramp (Trump) i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu. Gubitnici Fridrih Merc (Friedrich Merz)

Fridrih Merc . AP Fridrih Merc . AP

Teško je sjetiti se neuspješnijeg summita za njemačkog kancelara. U samo nekoliko sati pretrpio je dva velika poraza: odgodu sporazuma s Merkusorom (Mercosurom) i što je još važnije, potapanje plana o korištenju zamrznute imovine koji je snažno zagovarao. Sedmicama su Njemačka i njezini nordijski saveznici inzistirali da je korištenje zamrznute imovine jedina opcija, tvrdeći da je zajednički dug nemoguć zbog potrebe za jednoglasnošću i mađarskog veta. Ishod je dokazao suprotno: dogovoren je zajednički dug uz izuzeće triju zemalja. Bio je to podsjetnik da u Briselu (Bruxellesu) "nemoguće" često znači samo da još ne postoji politička volja. Merc je uložio velik rizik, putujući u Briselu kako bi pomogao Ursuli fon der Lajen (von der Leyen) u lobiranju kod De Vevera te pišući brojne komentare o prednostima korištenja zamrznute imovine. Činjenica da plan o reparacijskim zajmovima nije formalno odbačen, već se na njemu tehnički nastavlja raditi, slaba je utjeha. Ursula fon der Lajen (von der Leyen)

Ursula fon der Lajen . AP Ursula fon der Lajen . AP

Predsjednica Komisije pala je zajedno s Mercom u pokušaju da se zajedničko zaduživanje drži izvan rasprave, iako je njezin vlastiti tim pripremio alternativne opcije. Na kraju je u srijedu, u govoru u Strasbourgu, otvorila vrata zajedničkom dugu, ali bilo je prekasno da bi preuzela zasluge za dogovor koji je na kraju postignut. Do tada se zamah već promijenio, a ishod su usmjeravali drugi. Mete Frederiksen (Mette) i Nordijci

Mete Frederiksen . AP Mete Frederiksen . AP

Danska premijerka uglavnom se držala po strani u onome što se predstavljalo kao borba predvođena Njemačkom. Ipak, Frederiksen, čija zemlja drži rotirajuće predsjedništvo Vijećem EU, kao i širi nordijski blok, tiho je podržavala narativ o "jedinoj opciji". Ponovno je isplivala poznata linija podjele: štedljive zemlje protiv zajedničkog duga, ovaj put prelomljena kroz spor o tome kako iskoristiti zamrznutu rusku imovinu. Na kraju je jedan tabor jasno prevladao. Lideri su se složili oko zajedničkog zaduživanja kako bi pokrili financijske potrebe Ukrajine za sljedeće dvije godine, gurnuvši u stranu alternativne sheme koje su sedmicama dominirale raspravom. Mađarska, Slovačka i Češka

Viktor Orban . AP Viktor Orban . AP