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NOVO KRŠENJE PRIMIRJA

Četiri Palestinca ranjena u izraelskom granatiranju

Izraelske snage su granatirale školu pretvorenu u sklonište u istočnom dijelu grada Gaze, navode medicinski izvori

Izrael ponovo granatirao Gazu. Anadolija

Anadolija

19.12.2025

Četiri Palestinca ranjena su u petak u izraelskom artiljerijskom granatiranju u gradu Gaza, u najnovijem kršenju sporazuma o prekidu vatre, saopćili su medicinski izvori.

Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu baptističku bolnicu Al-Ahli u centralnom dijelu Gaze, nakon što su izraelske snage granatirale školu pretvorenu u sklonište u naselju Al-Tuffah, u istočnom dijelu grada Gaze.

Ciljano područje nalazi se među lokacijama s kojih se izraelska vojska povukla u skladu sa sporazumom o prekidu vatre koji je na snazi u Pojasu Gaze od 10. oktobra.

Palestinci optužuju Izrael za višestruka kršenja sporazuma o primirju kojim je zaustavljen dvogodišnji rat u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno gotovo 70.700 ljudi, većinom žena i djece, dok je više od 171.000 osoba ranjeno.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, od stupanja primirja na snagu u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 395 Palestinaca, dok je 1.088 osoba ranjeno.

# IZRAEL
# GAZA
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