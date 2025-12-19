Drama oko Epstina se nastavlja: Objavljivanje dokumenata zapelo u posljednjem trenutku

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država danas neće Kongresu dostaviti kompletnu dokumentaciju u slučaju Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), iako je zakonski rok istekao, potvrdio je zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche). Umjesto kompletnih spisa, Kongresu će biti proslijeđen samo dio dokumentacije, dok će preostali materijal biti objavljivan u narednim sedmicama.

Blanš je u izjavi za Fox News naveo da će danas biti dostavljeno nekoliko stotina hiljada dokumenata, dok se dodatnih nekoliko stotina hiljada očekuje u narednim sedmicama. Kao razlog kašnjenja naveo je detaljan pregled svakog dokumenta, s ciljem zaštite identiteta žrtava i svjedoka.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo pravde provjerava svaki materijal koji se objavljuje, uključujući fotografije i druge sadržaje povezane s istragama protiv Epstina, kako bi se osiguralo da lični podaci žrtava budu u potpunosti zaštićeni. Ipak, zakon koji je ranije ove godine gotovo jednoglasno usvojen u Kongresu ne predviđa mogućnost postepenog, faznog objavljivanja dokumentacije.

Važeći zakon Ministarstvu pravde dao je rok od 30 dana da Kongresu preda sve neklasifikovane spise povezane s Epstinovim slučajem. Iako propisi dopuštaju zadržavanje dijela informacija vezanih za istragu, ne ostavljaju prostor za produženje roka kroz objavu u nastavcima. Također je predviđeno da Ministarstvo pravde u roku od 15 dana mora obrazložiti razloge za svaki dokument koji eventualno bude zadržan.