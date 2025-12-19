Drama oko Epstina se nastavlja: Objavljivanje dokumenata zapelo u posljednjem trenutku

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država danas neće Kongresu dostaviti kompletnu dokumentaciju u slučaju Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), iako je zakonski rok istekao, potvrdio je zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche). Umjesto kompletnih spisa, Kongresu će biti proslijeđen samo dio dokumentacije, dok će preostali materijal biti objavljivan u narednim sedmicama.
Blanš je u izjavi za Fox News naveo da će danas biti dostavljeno nekoliko stotina hiljada dokumenata, dok se dodatnih nekoliko stotina hiljada očekuje u narednim sedmicama. Kao razlog kašnjenja naveo je detaljan pregled svakog dokumenta, s ciljem zaštite identiteta žrtava i svjedoka.
Prema njegovim riječima, Ministarstvo pravde provjerava svaki materijal koji se objavljuje, uključujući fotografije i druge sadržaje povezane s istragama protiv Epstina, kako bi se osiguralo da lični podaci žrtava budu u potpunosti zaštićeni. Ipak, zakon koji je ranije ove godine gotovo jednoglasno usvojen u Kongresu ne predviđa mogućnost postepenog, faznog objavljivanja dokumentacije.
Važeći zakon Ministarstvu pravde dao je rok od 30 dana da Kongresu preda sve neklasifikovane spise povezane s Epstinovim slučajem. Iako propisi dopuštaju zadržavanje dijela informacija vezanih za istragu, ne ostavljaju prostor za produženje roka kroz objavu u nastavcima. Također je predviđeno da Ministarstvo pravde u roku od 15 dana mora obrazložiti razloge za svaki dokument koji eventualno bude zadržan.
Zastupnik Tomas Masi (Thomas Massie), republikanac iz Kentakija i jedan od inicijatora Zakona o transparentnosti Epstinovih spisa, poručio je da zakon ne ostavlja nikakvu dilemu o tome šta mora biti objavljeno. U videoporuci objavljenoj uoči isteka roka naglasio je da je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) potpisao zakon i time se obavezao na njegovo provođenje, te da i državna tužiteljica Pam Bondi mora postupiti u skladu s njim, u suprotnom slijede sankcije.
Masi je ocijenio da je riječ o presedanu u kojem je predsjednik, koji je imenovao državnu tužiteljicu, potpisao zakon čija se primjena sada dovodi u pitanje, naglašavajući da u ovom slučaju nema prostora za različita tumačenja.
Odluka Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada je u SAD-u istekao rok za objavu potpune dokumentacije o Epstinu, što je već izazvalo snažne političke reakcije i velika očekivanja javnosti. U prethodnim sedmicama objavljeni su dijelovi spisa, uključujući fotografije s Epstinovog privatnog otoka, koje su ponovo otvorile pitanja o njegovim vezama s utjecajnim osobama iz političkog i društvenog života SAD-a i svijeta.
Analitičari upozoravaju da bi potpuna objava dokumenata mogla imati ozbiljne političke posljedice, posebno zbog interesa javnosti za odnose između Epstina i predsjednika Trampa, ali i drugih visokoprofilnih ličnosti. Istovremeno, dio političkih aktera, naročito među demokratama, izražava bojazan da bi opsežne redakcije mogle umanjiti stvarni značaj objavljenih informacija.
Dok Kongres i javnost čekaju nove pošiljke dokumenata, ostaje otvoreno pitanje hoće li Ministarstvo pravde u potpunosti ispoštovati zakon ili će se suočiti s političkim i pravnim posljedicama zbog kašnjenja u objavi kompletne dokumentacije, na koju se čeka još od Epstinove smrti 2019. godine.