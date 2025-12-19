Svjedočenje o gubitku i neprekidnim ukopima: Grobar u Gazi sahranio skoro 18.000 ljudi

Već više od dvije godine Jusuf Abu Hatab (65) obavlja težak i neprekidan posao ukopa palestinskih žrtava u masovne grobnice širom Pojasa Gaze.

Od 15. oktobra 2023. godine, kako procjenjuje, sahranio je između 17.000 i 18.000 ljudi, što, prema njegovim riječima, svjedoči o razmjerama stradanja izazvanog izraelskim vojnim operacijama.

U razgovoru za Anadolu, vođenom na Turskom groblju u Kan Junisu, Abu Hatab je opisao sistem ukopa koji je doveden do ivice potpunog kolapsa.

Radi između 14 i 16 sati dnevno, a tijela se, zbog nedostatka prostora, direktno prenose iz prostora za umotavanje u masovne grobnice.

- Ovo je najteži period koji sam ikada doživio u ovom poslu, po radu, patnji i iscrpljenosti. Nikada ranije nisam osjetio ovakav umor - kazao je Abu Hatab.

Vremešni grobar, koji ujedno obavlja i pranje te pripremu tijela za ukop, opisao je potresne scene, podzemne prostorije zapečaćene s po 15 tijela, zajedničke grobnice u blizini bolnice Nasser u Kan Junisu s nekoliko stotina ukopanih, kao i dane kada je sahranjivao i do 100 ljudi.

Lična tragedija

Lična tragedija ispreplela se s kolektivnom katastrofom. Abu Hatab je u izraelskim napadima izgubio sina i brata, ali je, uprkos svemu, nastavio raditi.

- Usred masakara, ruševina, masovnih grobnica i užasnih prizora i dalje nastavljam ovaj posao - rekao je.

Opisao je i snažan emotivni i fizički teret posla, prisjećajući se trenutka kada je morao u grobnicu spustiti vreću s neidentifikovanim, raspadnutim ostacima, rukama, nogama i glavama.

- Kunem se, nisam mogao ostati u toj grobnici ni minutu… Rekao sam im, dođite i pomirišite. Pomirišite ovo, to je nešto što se nikada ne zaboravlja - rekao je.

Nedostatak potrepština

Abu Hatab je upozorio i na kritičan nedostatak osnovnih potrepština.

- Nemam sapuna da operem mrtve. Nemam ništa. Allaha radi, donesite sapun, nemam ni vode - rekao je, opisujući gotovo potpuni kolaps pogrebnih službi.

Iako je 10. oktobra 2025. godine stupio na snagu sporazum o prekidu vatre, nakon napada koji su započeli 8. oktobra 2023, izvještaji ukazuju na nastavak kršenja primirja. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od početka primirja zabilježeno je 226 poginulih Palestinaca i 600 ranjenih.

Ukupan broj stradalih od oktobra 2023. godine iznosi najmanje 68.865 ubijenih i 170.670 ranjenih, pri čemu većinu čine žene i djeca. Ujedinjene nacije navode da je oko 90 posto infrastrukture u Gazi uništeno, dok se troškovi obnove procjenjuju na oko 70 milijardi dolara.