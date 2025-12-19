Rubio: SAD želi povećanje dotoka pomoći u Gazu dok rade na narednoj fazi primirja

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u petak da Vašington želi vidjeti povećanje humanitarne pomoći koja ulazi u Pojas Gaze, uključujući i područja koja su i dalje pod kontrolom Hamasa.

- Želimo nastaviti vidjeti rast protoka pomoći u one dijelove Gaze koji su i dalje pod kontrolom Hamasa - rekao je Rubio novinarima na konferenciji za medije u State Departmentu.

Kazao je da je primirje trenutno na snazi i da su masovna neprijateljstva oslabila u odnosu na ranije faze rata, ali da i dalje postoje značajni izazovi.

Prelaz u sljedeću fazu

Rubio je rekao da je fokus na potpunoj provedbi prve faze primirja kako bi se prešlo na drugu i treću fazu.

Istakao je da trenutno vlada "relativan mir, uglavnom", uprkos navodnim kršenjima, dodajući da održavanje poštivanja sporazuma zahtijeva "svakodnevno, stalno praćenje i njegovanje".

- Zato smo u velikoj žurbi i zato kao prioritet ističem dolazak do tačke u kojoj ćemo imati stabilizacionu snagu na terenu, pod nadzorom odbora za mir i, u konačnici, palestinskog tehnokratskog entiteta koji može povećavati svoje kapacitete za upravljanje - rekao je.

Na pitanje o planovima za međunarodnu stabilizacionu snagu (ISF), posebno o ulozi Pakistana, Rubio je kazao: "Vrlo smo zahvalni Pakistanu na ponudi da bude dio toga. Mislim da im dugujemo još nekoliko odgovora prije nego što od bilo koga zatražimo čvrstu obavezu."

Dodao je da SAD najprije žele objaviti formiranje "odbora za mir" i palestinskog tehnokratskog tijela koje bi se bavilo svakodnevnim upravljanjem u Gazi.

- Kada to bude uspostavljeno, mislim da će nam to omogućiti da finaliziramo stabilizacionu snagu, uključujući način finansiranja, pravila angažmana, njihovu ulogu u demilitarizaciji i slično - rekao je.

Sporazum o primirju

Sporazum o primirju između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. oktobra.

Prva faza uključivala je prekid neprijateljstava, djelimično izraelsko povlačenje, razmjenu talaca i zatvorenika te ulazak pune humanitarne pomoći u palestinsku enklavu.

Druga faza, kako je predviđeno u planu američkog predsjednika Donald Trumpa u 20 tačaka, zahtijeva raspoređivanje ISF-a, razoružavanje Hamasa, potpuno izraelsko povlačenje i formiranje "tehnokratskog" palestinskog komiteta koji bi privremeno upravljao Gazom.

Govoreći o prelasku na drugu fazu sporazuma, Rubio je rekao: "Moramo završiti prvu fazu da bismo došli do druge. Zato radimo svaki dan kako bismo do toga došli."

Palestinci optužuju Izrael za višestruka kršenja primirja, koje je zaustavilo dvogodišnji rat u kojem je, prema navodima, ubijeno više od 70.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a ranjeno više od 170.000 od oktobra 2023. godine.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je najmanje 395 Palestinaca ubijeno, a 1.088 ranjeno u izraelskim napadima od stupanja primirja na snagu.