Tramp pojačava pritisak na Venecuelu: Sankcionisana porodica Nikolasa Madura

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država uveo je sankcije protiv više članova porodice i bliskih saradnika Nikolasa Madura, predsjednika Venecuele.

Kako je saopćeno, sankcije su usmjerene na, kako navode američke vlasti, strukture povezane s kriminalom i korupcijom koje održavaju, prema njihovoj ocjeni, nelegitimni režim u Venecueli.

- Ovim mjerama dodatno ciljamo narko-koruptivnu mrežu koja održava nelegitimni režim Nikolasa Madura - navedeno je u obrazloženju sankcija.

Ministar finansija SAD-a Skot Besent poručio je da Vašington neće tolerisati aktivnosti koje, prema njegovim riječima, ugrožavaju sigurnost regiona.

- Nećemo dozvoliti da Venecuela nastavi gušiti našu naciju smrtonosnim drogama. Maduro i njegovi kriminalni saučesnici prijete miru i stabilnosti naše hemisfere - rekao je Besent.

Američke sankcije obuhvataju ukupno sedam osoba, dok se vlasti u Karakasu zasad nisu oglasile povodom najnovijih mjera. Ranije su iz Venecuele odlučno negirali bilo kakvu povezanost s kriminalnim strukturama, optužujući Sjedinjene Američke Države da pokušavaju svrgnuti Madura kako bi preuzele kontrolu nad venecuelanskim naftnim resursima.

Administracija Donalda Trampa posljednjih mjeseci intenzivira politički i vojni pritisak na venecuelanske vlasti, uključujući pojačano prisustvo američkih snaga u južnom dijelu Kariba.

Neposredno uoči uvođenja sankcija, Tramp je najavio mogućnost blokade venecuelanske naftne industrije, ponovivši i ranije izjave o interesu za tamošnje energetske resurse. Iste večeri američki novinar Taker Karlson tvrdio je da će Tramp u obraćanju naciji objaviti rat Venecueli, što se nije dogodilo, budući da je predsjednik govorio isključivo o američkim uspjesima. Ipak, Karlson navodi da je članovima Kongresa poručeno da "dolazi rat".