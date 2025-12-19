Američki Washington Post o zagađenju u Sarajevu: Djeca ostaju u kućama, letovi otkazani

Sarajevo se i ove zime suočava s izrazito teškim zagađenjem zraka, koje je privuklo pažnju i uglednih svjetskih medija. Američki list The Washington Post piše da je problem posebno izražen tokom zimskih mjeseci, prije svega zbog grijanja na čvrsta goriva i emisija iz saobraćaja. Dodatni otežavajući faktor je položaj grada u kotlini okruženoj planinama, što dovodi do temperaturne inverzije i zadržavanja zagađenog zraka danima, ukoliko nema vjetra.

Zbog izrazito loše vidljivosti, s Međunarodnog aerodroma Sarajevo otkazano je više letova, dok se saobraćaj u jutarnjim satima odvija znatno usporeno. Na ulicama je sve veći broj građana s zaštitnim maskama, nastojeći se zaštititi od opasnih čestica u zraku.

Švicarska kompanija za tehnologiju praćenja kvaliteta zraka IQAir u četvrtak je kvalitet zraka u Sarajevu ocijenila kao "nezdrav". Grad se, kako navodi američki list, često nalazi među mjestima s najzagađenijim zrakom na svijetu.

Odgovor na alarmantno stanje

Kao odgovor na alarmantno stanje, nadležne vlasti su u srijedu uvele zabranu kretanja teretnih vozila težih od 3,5 tona u centru grada, kao i vozila koja ne ispunjavaju ekološke standarde Evropske unije. Uz obustavu građevinskih radova, otkazana su i sva javna okupljanja na otvorenom.

Stručnjaci upozoravaju da izloženost česticama PM2.5, koje su sitne i lako se udišu, može dovesti do povećanog rizika od respiratornih infekcija, kardiovaskularnih oboljenja, raka i prerane smrti, piše The Washington Post.

Mišljenje stručnjaka

Enis Krečinić, stručnjak za zagađenje zraka iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ističe da koncentracije toksičnih čestica u Sarajevu ponekad dostižu i deset puta više vrijednosti od dozvoljenih. Prema njegovim riječima, ne treba očekivati brzo poboljšanje.

- Potrebno nam je sistemsko rješenje - poručio je Krečinić, naglašavajući da je za oko 40.000 domaćinstava neophodno vrijeme i institucionalna podrška kako bi "prešli na alternativne, ekološki prihvatljive sisteme grijanja".

The Washington Post podsjeća i da se brojne zemlje Balkana suočavaju s ozbiljnim ekološkim problemima, uprkos obećanjima o poboljšanjima u procesu približavanja Evropskoj uniji. Rijeke su često zatrpane otpadom, reciklaža je slabo razvijena, a nekontrolisana gradnja u urbanim sredinama značajno je smanjila zelene površine. Slična situacija zabilježena je i u Beogradu, gdje je kvalitet zraka istog dana ocijenjen kao "nezdrav za osjetljive grupe".