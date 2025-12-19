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UHVAĆEN NA DJELU

Godinama pljačkao Austrijance: "Rekorder" iz BiH uhapšen nakon 180 provala

Tokom provala načinio je ukupnu materijalnu štetu od 780.000 evra, a vrijednost višegodišnjeg plijena je oko 200.000 evra

Austrijska policija. polizei.gv.at

M. Až.

19.12.2025

Pripadnici austrijske policije uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine koji je tokom proteklih 13 godina počinio čak 180 provala širom Austrije.

Kako mediji prenose, tokom provala načinio je ukupnu materijalnu štetu od 780.000 evra, a vrijednost višegodišnjeg plijena je oko 200.000 evra.

Iz policije su saopštili da je prva provala ovog 50-godišnjaka zabilježena marta, 2012 godine. Više od decenije redovno su pronalaženi DNK tragovi koji su se mogli povezati sa istim, tada još nepoznatim počiniocem. Ipak, uspjevao je svaki put da pobjegne policiji.

Kriminalac je najčešće obijao firme i poslovne zgrade u Donjoj Austriji, Beču, Burgenlandu, Gornjoj Austriji i Forarlbergu. Navodno, najviše je djelovao u austrijskom okrugu Medling – čak 83 provale pripisuju se njemu. Uglavnom je na meti imao firme i poslovne objekte. Vrijednost plijena procjenjuje se na oko 200.000 evra.

Ipak, serijski provalnik je konačno uhvaćen na djelu. Ušao je u jednu firmu u Vajner Nojdorfu, gdje je konačno “pao” u ruke policije.

Na saslušanju je odbio da daje izjave. Sada se nalazi u zatvoru u Beču – Justizanstalt Wien-Josefstadt.

# PLJAČKA
# LOPOV
# PROVALA
# AUSTRIJA
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