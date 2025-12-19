Francuska digla uzbunu: Nestao uranij u Africi, raste strah da će pasti u ruke terorista

Pariško tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na krađu uranija u Nigeru iz nalazišta koja su ranije bila pod upravom francuske rudarske kompanije Orano. Sumnja se da bi cilj mogao biti prodaja uranija Rusiji, dok se strahuje i da bi materijal mogao pasti u ruke al-Kaide.

Istraga navodi da bi ukradeni uranij, čija se vrijednost procjenjuje na oko 160 miliona eura, mogao biti prevezen u Rusiju, prenio je u petak portal FranceInfo.

Provjere zbog sumnje na organizovanu krađu u svrhu koristi strane sile pokrenute su nakon nestanka 1.000 tona uranija iz nalazišta u Arlitu, na sjeveru Nigera. Ranije je tim nalazištima upravljala francuska kompanija Orano.

Istraga je započeta još u augustu, a s obzirom na osjetljivost slučaja, uključeno je i Generalno direktorstvo za unutrašnju sigurnost (DGSI), koje se bavi rizicima uplitanja stranih sila i zaštitom francuskog ekonomskog naslijeđa.

Kompaniju Orano nacionalizovala je vojna hunta koja je preuzela vlast u Nigeru u julu 2023. Sama nalazišta nacionalizovana su u junu, pod izgovorom "legitimnog prava zemlje da koristi svoje bogatstvo", izjavio je vođa hunte, general Abdourahamane Tiani.

Vojni režim tada je objavio da će uranij biti plasiran na međunarodna tržišta.

- Zainteresovana je samo Rusija" i "samo Rusija ga može eksploatisati - rekao je izvor upoznat sa slučajem za FranceInfo.

Grupa Orano, kao ključni akter u nuklearnom sektoru, podsjetila je da, prema međunarodnoj arbitražnoj odluci iz septembra, Niger nema pravo prodavati niti transportovati ovaj uranij.

Prema informacijama FranceInfo, uranij je nakon prevoza kamionom pod vojnom zaštitom uskladišten u nigerskoj prijestolnici Niamey, odakle bi mogao biti transportovan preko Burkine Faso u Togo. Ovaj scenario zabrinjava stručnjake za regiju, jer su neki dijelovi teritorije pod kontrolom islamističke mreže al-Kaida.