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UKRAJINA

Najmanje sedmero poginulih, 15 povrijeđenih u raketnom napadu na lučke objekte u Odeskoj oblasti

Guverner Odese saopštio da su balističke rakete pogodile lučku infrastrukturu, zapalile kamione i otežale spasilačke napore usred zračnih uzbuna

Ruski napad. Platforma X

Anadolija

19.12.2025

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 15 je povrijeđeno u ruskom zračnom napadu na lučku infrastrukturu u jugozapadnoj ukrajinskoj regiji Odesa.

- Večeras je neprijatelj ponovo masovno napao objekte lučke infrastrukture u regiji Odesa balističkim raketama. Kao rezultat napada, kamioni na parkingu su zapaljeni - objavio je guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Kiper je potvrdio je da je u napadu ubijeno sedam osoba, a da je 15 ranjenih osoba hospitalizirano.

Dodao je da je rad hitnih i operativnih službi otežan zračnim upozorenjima u regiji.

Regija Odesa se posljednjih sedmica suočila s pojačanim zračnim pritiskom, a spasioci iz 12 regija trenutno su raspoređeni u tom području kako bi sanirali posljedice kontinuiranih ruskih napada.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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