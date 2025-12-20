Beskućnik donirao 200 eura samohranim majkama: Htio im uljepšati Božić

Muškarac bez stalnog prebivališta iz Štutgarta mjesecima je skupljao povratne flaše kako bi prikupio 200 eura. Novac, međutim, nije zadržao za sebe, već ga je odlučio donirati samohranim majkama, smatrajući da je njima potrebniji.

Beskućnik, koji sebe naziva nadimkom "Schwalbe", predao je prikupljeni iznos Socijalnoj službi katoličkih žena (Sozialdienst katholischer Frauen) s željom da se sredstva iskoriste kako bi samohranim majkama Božić bio ljepši. O ovom gestu prvi je izvijestio njemački javni servis SWR.

U rukom pisanom pismu, "Schwalbe" je zamolio da se novac proslijedi samohranim majkama "kako bi imale lijep praznik", saopštila je Socijalna služba Biskupije Rotenburg-Štutgart. Sestra Nikola Maria, koja je primila omotnicu s novcem, izjavila je da je bila duboko dirnuta: "Ova gesta pokazuje da prava velikodušnost ne poznaje granice – naročito kada dolazi od nekoga ko i sam ima vrlo malo."

Donacija je već proslijeđena jednoj majci u potrebi u istočnom dijelu Štutgarta, a iz Socijalne službe ističu da je pomoć stigla u pravom trenutku.

Predsjednica uprave Socijalne službe, Svenja Grus, lično poznaje donatora. "Schwalbe po lijepom vremenu sjedi na zidiću u centralnom Šlosgartenu i čita knjige", rekla je, dodajući da ih je njegov gest ostavio bez riječi i ispunio zahvalnošću.

Kako bi prikupio 200 eura, beskućnik je morao sakupiti oko 2.500 povratnih flaša, računajući prosječnu povratnu naknadu od osam centi po flaši. Nakon svoje velikodušne donacije želio je ostati u pozadini. Za SWR je izjavio da je uvjereni hrišćanin i da, budući da Isus sljedeće sedmice slavi rođendan, ovih 200 evra vidi kao svoj poklon Bogu, prenosi "Fenix-Magazin".

Njegova poruka glasi: "Jedni imaju previše, drugi premalo – zapravo bi za sve bilo dovoljno kada bi se bogatstvo pravednije raspodijelilo."