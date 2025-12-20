Epstinovi dokumenti izašli na vidjelo: Objavljene fotografije Klintona u kadi s golim ženama, u društvu predatora i slavni muzičari

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je dio dokumenata vezanih za istrage protiv pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

Još uvijek nije jasno radi li se o potpunoj ili djelimičnoj objavi spisa koje ministarstvo posjeduje. S obzirom na rok koji je postavio Kongres, preduzeti su svi razumni napori kako bi se pregledali i redigovali lični podaci žrtava i drugih privatnih osoba, te kako bi se zaštitili osjetljivi materijali od objavljivanja. Ipak, zbog količine informacija, dokumenti mogu nenamjerno sadržavati neobjavljene lične podatke ili druge osjetljive sadržaje, uključujući teme seksualne prirode, navelo je ministarstvo.

Dokumenti podijeljeni u četiri sekcije

Objavljeni dokumenti podijeljeni su u četiri sekcije. Prva sekcija od 30 stranica sadrži oko 40 linkova sa PDF dokumentima. Dosad pregledani dokumenti uključuju fotografije enterijera jedne ili više nekretnina, ali za sada nije jasno jesu li sve fotografije snimljene na istoj lokaciji.

Riječ je o prizorima poput prazne kuhinje, teretane, hodnika, kupatila i spavaće sobe. Za sada nije poznato u kojem su kontekstu nastale ili kada su fotografije snimljene.

Fotografije Bil Klintona

Bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) se na jednoj fotografiji vidi u bazenu sa Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), a na drugoj u hidromasažnoj kadi s neidentifikovanom ženom.