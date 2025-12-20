Epstinovi dokumenti izašli na vidjelo: Objavljene fotografije Klintona u kadi s golim ženama, u društvu predatora i slavni muzičari

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je dio dokumenata vezanih za istrage protiv pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).
Još uvijek nije jasno radi li se o potpunoj ili djelimičnoj objavi spisa koje ministarstvo posjeduje. S obzirom na rok koji je postavio Kongres, preduzeti su svi razumni napori kako bi se pregledali i redigovali lični podaci žrtava i drugih privatnih osoba, te kako bi se zaštitili osjetljivi materijali od objavljivanja. Ipak, zbog količine informacija, dokumenti mogu nenamjerno sadržavati neobjavljene lične podatke ili druge osjetljive sadržaje, uključujući teme seksualne prirode, navelo je ministarstvo.
Dokumenti podijeljeni u četiri sekcije
Objavljeni dokumenti podijeljeni su u četiri sekcije. Prva sekcija od 30 stranica sadrži oko 40 linkova sa PDF dokumentima. Dosad pregledani dokumenti uključuju fotografije enterijera jedne ili više nekretnina, ali za sada nije jasno jesu li sve fotografije snimljene na istoj lokaciji.
Riječ je o prizorima poput prazne kuhinje, teretane, hodnika, kupatila i spavaće sobe. Za sada nije poznato u kojem su kontekstu nastale ili kada su fotografije snimljene.
Fotografije Bil Klintona
Bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) se na jednoj fotografiji vidi u bazenu sa Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), a na drugoj u hidromasažnoj kadi s neidentifikovanom ženom.
Maksvel je 2021. godine proglašena krivom za trgovinu djecom radi seksualnog iskorištavanja i druga kaznena djela povezana s Epsteinom.
Poznate ličnosti na slikama
Na objavljenim fotografijama pojavljuju se Majkl Džekson (Michael Jackson), Ričard Brenson (Richard Branson), Bil Klinton (Bill Clinton), Dajana Ros (Diana Ross), Kris Taker (Chris Tucker) i druge osobe čiji su identiteti zaštićeni.
Ove fotografije dio su veće zbirke dokumenata, bez dodatnog konteksta, i ne postoji indicija o nezakonitom ponašanju povezanim sa Epsteinovim zločinima.
Mik Džeger i Epstin
Među objavljenim slikama nalazi se i fotografija pjevača Mika Džegera (Mick Jegger) i Gislejn Maksvel. Nije poznato kada je fotografija snimljena, nema naznaka bilo kakvog nedjela, niti je protiv pjevača podignuta bilo kakva optužba.
Jedna od objavljenih fotografija prikazuje pokojnog pjevača Majkl Džeksona i seksualnog predatora Džefrija Epstina.
Reakcija Bijele kuće
Portparolka Bijele kuće Abigejl Džekson (Abigail Jackson) objavila je saopštenje povodom objave dokumenata, nazvavši Trampovu administraciju "najtransparentnijom u historiji".
- Trampova administracija je najtransparentnija u historiji. Objavljivanjem hiljada stranica dokumenata, saradnjom sa zahtjevima za dostavljanje dokumentacije Odbora Predstavničkog doma za nadzor, kao i nedavnim pozivom predsjednika Trampa na dalje istrage o Epstinovim prijateljima iz redova Demokratske stranke, Trampova administracija je učinila više za žrtve nego što su to demokrate ikada učinile. Dok predsjednik Tramp ispunjava svoja obećanja, demokrate poput Hakima Džefrisa (Hakeem Jeffries) i Stejsi Plasketa (Stacey Plaskett) i dalje nisu objasnile zašto su tražile donacije i sastanke od Epstina nakon što je bio osuđeni seksualni prestupnik. Američki narod zaslužuje odgovore.
Snimci sa nadzornih kamera
Objavljene su i fotografije CD-ova sa pregledanim slikama, te audio snimcima. Jedna slika iz Epstinovog doma u Njujorku prikazuje snimač glasa, dok druge prikazuju same snimke, od kojih neki imaju velike crne trake preko rukom pisanih opisa.
Postoje i fotografije VHS kaseta, koje izgledaju kao snimci sa nadzornih kamera iz Epstinove kuće u Palm Beachu.