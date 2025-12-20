Amerikanci izveli silovite zračne udare na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države izvele su u petak snažan vojni udar na teritoriji Sirije, gađajući više lokacija koje je američka vojska dovela u vezu s Islamskom državom, prenosi CNN.

Napad predstavlja odgovor na nedavni oružani incident u kojem su stradala dva američka vojnika, potvrdila su dvojica američkih zvaničnika. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset (Pete Hegseth) ubrzo je potvrdio da je operacija, nazvana „Hawkeye“, imala za cilj uništavanje boraca, oružanih skladišta i infrastrukture Islamske države.

Prema navodima američkih zvaničnika koje citira CBS, tokom akcije su korišteni borbeni avioni, jurišni helikopteri i artiljerija, a u napadima su učestvovali i avioni koji su djelovali iz Jordana, objavio je BBC. Meta udara bili su ciljevi u centralnom dijelu Sirije.

Kasno u petak, Hegset je na društvenoj mreži X poručio da ova akcija ne označava početak rata, već čin osvete. Naglasio je da Sjedinjene Američke Države, pod vodstvom predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), nikada neće oklijevati kada je riječ o zaštiti vlastitog naroda.

U objavi je naveo da će svako ko napadne Amerikance, bez obzira na mjesto u svijetu, živjeti s uvjerenjem da će ga Sjedinjene Američke Države pronaći i nemilosrdno eliminirati. Dodao je da su tokom ove operacije američke snage „lovile i ubijale neprijatelje“ te da će s takvim djelovanjem nastaviti.