SAD uvele sankcije članovima porodice i saradnicima Madura i njegove supruge

Sjedinjene Američke Države danas su uvele sankcije članovima porodice i bliskim saradnicima predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge, saopćilo je američko Ministarstvo finansija.

U zvaničnom saopćenju navedeno je da je pod sankcije stavljeno sedam osoba za koje se tvrdi da su povezane s Madurom i njegovom suprugom, prenosi Reuters.

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) optužio je sankcionisane da učestvuju u održavanju, kako je naveo, „Madurove narko-države“.

Smrtonosni narkotici

Besent je poručio da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti da Venecuela nastavi preplavljivati američko tržište smrtonosnim narkoticima. Prema njegovim riječima, Maduro i njegovi kriminalni saradnici predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti u Americi.

Dodao je da će administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) nastaviti s djelovanjem protiv mreža koje podržavaju, kako je rekao, Madurov nelegitimni režim.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odgovorilo na zahtjev za komentar povodom uvedenih sankcija.

Maduro i njegova vlada u više navrata su odbacili optužbe o povezanosti s kriminalnim aktivnostima, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države nastoje izazvati promjenu vlasti kako bi preuzele kontrolu nad velikim naftnim rezervama Venecuele.

Prema navodima agencije, odluka o sankcijama donesena je u trenutku kada Tramp pojačava pritisak na Madura, uključujući kampanju za njegovo uklanjanje s vlasti i povećano vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u južnom dijelu Kariba.

Napadali brodove

Administracija Donalda Trampa prethodno je napadala brodove za koje sumnja da su umiješani u trgovinu drogom u tom regionu, zaplijenila je jedan sankcionisani tanker uz obalu Venecuele te proglasila takozvanu „blokadu“ svih sankcionisanih tankera koji ulaze u zemlju ili je napuštaju.

Tramp je također u više navrata najavljivao mogućnost kopnenih vojnih operacija protiv Venecuele.