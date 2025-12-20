Novi dokumenti pominju Trampa i djevojčicu (14), Epstajn: "Ova je dobra"

Veliki dio objavljenih materijala, uključujući policijske izjave i istražne izvještaje, značajno je redigovan, dok su pojedini dokumenti u potpunosti zatamnjeni. Zvaničnici imaju pravo na redakciju radi zaštite identiteta žrtava i aktivnih istraga, ali zakon propisuje da razlozi za takve izmjene moraju biti obrazloženi, što u ovom slučaju još nije učinjeno.

Iako je objavljeno više hiljada stranica, stotine hiljada dokumenata i dalje ostaju nedostupne javnosti, a razlozi za to zasad nisu u potpunosti objašnjeni.

U prvom paketu spisa pojavljuju se imena brojnih poznatih ličnosti, među kojima su bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), britanski princ Endru (Prince Andrew), kao i muzičari Mik Džeger (Mick Jagger) i Majkl Džekson (Michael Jackson), prenosi BBC.

Materijali uključuju fotografije, videosnimke i istražne zapise, a njihova objava uslijedila je nakon što je Kongres donio zakon kojim se nalaže javno objavljivanje dokumentacije.

Ministarstvo pravde priznalo je da neće ispoštovati zakonski rok za potpunu objavu svih dokumenata. Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) izjavio je da je do sada objavljeno „nekoliko stotina hiljada stranica“, dok se dodatni obim dokumentacije očekuje u narednim sedmicama. Naglasio je da se svaki dokument detaljno provjerava kako bi se u potpunosti zaštitio identitet i dostojanstvo žrtava.

Kašnjenje u objavi izazvalo je nezadovoljstvo među političarima iz obje stranke. Kongresmen Ro Kana (Ro Khanna), koji je zajedno s republikancem Tomasom Mesijem (Thomas Massie) inicirao objavu spisa, ocijenio je da Ministarstvo pravde nije postupilo u skladu sa zakonom te poručio da se razmatraju sve opcije, uključujući i moguće pravne mjere.

Fotografije Klintona u objavljenim materijalima

Među dokumentima se nalazi i nekoliko fotografija Bila Klintona, na kojima se vidi u bazenu i prostoru nalik hidromasažnoj kadi. Stručnjaci i zvaničnici naglašavaju da samo pojavljivanje imena ili fotografija u spisima ne znači automatski krivicu. Klinton je ranije fotografisan u društvu Epstajna tokom 1990-ih i ranih 2000-ih, ali nijedna žrtva ga nije optužila za nedjela, što je on više puta i sam isticao.

Njegov portparol Anhel Urenja (Ángel Ureña) izjavio je da su fotografije stare više od dvije decenije i da ne mijenjaju ranije poznate činjenice, dodajući da je Klinton prekinuo kontakte s Epstajnom prije nego što su njegovi zločini postali javni.

Dokumenti pominju i Trampa

U pojedinim sudskim spisima navodi se i ime američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump). U jednom dokumentu se tvrdi da je Epstajn tokom 1990-ih, u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, upoznao tada maloljetnu djevojčicu s Trampom. U zapisu se opisuje neprimjerena Epstajnova opaska, dok se navodi da djevojčica nije razumjela situaciju u tom trenutku.

Važno je naglasiti da u tim dokumentima ne postoje direktne optužbe protiv Trampa, niti su ga druge Epstajnove žrtve ikada optužile za bilo kakva krivična djela. Tramp je ranije izjavljivao da je Epstajna poznavao, ali da je s njim prekinuo odnose oko 2004. godine te je dosljedno negirao bilo kakvu povezanost s njegovim zločinima.

Druge poznate ličnosti u dokumentima

Objavljeni materijali sadrže i fotografije Epstajna u društvu princa Endrua, kao i više javnih ličnosti iz svijeta muzike i filma, uključujući Majkla Džeksona, Mika Džegera, Dijanu Ros (Diana Ross) i glumca Krisa Takera (Chris Tucker). Nije precizirano gdje i kada su fotografije nastale, niti da li su sve osobe imale bliske odnose s Epstajnom ili su se nalazile na istim javnim događajima.

Svjedočenje prve prijaviteljke

U dokumentima se nalazi i izvještaj FBI-ja iz 1996. godine koji se odnosi na Mariju Farmer (Maria Farmer), jednu od prvih osoba koje su prijavile Epstajna. Ona je navela da joj je prijetio nakon što je pokušala prijaviti nestanak i zloupotrebu fotografija, te je izrazila osjećaj olakšanja nakon objave dokumenata, ističući da se, nakon gotovo tri decenije, osjeća potvrđeno i saslušano.