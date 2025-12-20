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O EKONOMIJI

Tramp u govoru spominjao svoj donji veš: Za sebe kazao da je "kontrolisano neurotičan"

Biti neurotičan nije dobro, ali ako je kontrolisano, onda je u redu, kazao je

Donald Tramp: Neurotičan sam. AP

A. O.

20.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) jučer je boravio u saveznoj državi Sjevernoj Karolini, gdje je održao govor o ekonomiji. Njegovo obraćanje trajalo je oko 90 minuta i uključivalo je i digresije na druge teme.

Tramp je spomenuo svoje zdravlje, odgovarajući na sumnje da mu je ono narušeno, koje su se pojavile nakon što je tokom više događaja zadrijemao pred televizijskim kamerama. Tvrdi da je položio sve kognitivne testove i uvjeravao je javnost da će obavijestiti ljude ako primijeti pogoršanje svog zdravlja. „Kada dođe vrijeme, obavijestit ću vas. Zapravo, vjerovatno ćete i sami primijetiti. No, to vrijeme još nije jer se osjećam isto kao u posljednjih 50 godina“, rekao je Tramp.

Sebe je opisao kao vrlo neurotičnog, ali je pojasnio da je riječ o „kontroliranoj neurozi“. 

- Mislim da sam vrlo neurotičan. Kontrolirane neuroze su dobre. Biti neurotičan nije dobro, ali ako je kontrolisano, onda je u redu. Daju ti neku energiju - dodao je.

U govoru o ekonomiji Tramp je, prelazeći s teme na temu, govorio i o luksuzu te je naveo da zna prepoznati šta spada u luksuz. Prisjetio se i kako je u Sjevernoj Karolini kupovao namještaj za svoj hotel.

Neočekivano, dio govora posvetio je i supruzi Melaniji (Melania), spominjući kako ona organizira ladicu s donjim vešom. „Mislim da ih pegla peglom na paru“, rekao je, dodajući da je Melania bila povrijeđena kada su FBI-ovi agenti 2022. pretresali njegov besprijekorno složen veš tokom racije u Mar-a-Lagu na Floridi.

# SJEVERNA KAROLINA
# SAD
# DONALD TRUMP
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