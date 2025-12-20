Posebni izaslanik ruskog predsjednika Dmitrijev putuje u SAD na sastanak s Vitkofom i Kušner

Specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), Kiril Dmitrijev (Kiril Dmitriev), objavio je da je na putu za Majami.

Na svojoj X-stranici napisao je: „Na putu za Majami. Dok se ratni huškači bore da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu, podsjetio sam se ovog videa sa mog prethodnog putovanja – svjetlost se probija kroz olujne oblake“, uz priloženi video, prenosi TASS.

Ranije je američki list Politico objavio da se očekuje sastanak ruske i američke delegacije ovog vikenda u Majamiju kako bi razgovarale o rješenju sukoba u Ukrajini.

Američki senator Marko Rubio (Marco Rubio) rekao je da bi mogao prisustvovati dijelu razgovora o Ukrajini u subotu u Majamiju. Tada će se sastati sa savjetnikom ruskog predsjednika Kirilom Dmitrijevim kako bi razgovarali o posljednjem nacrtu američkog plana za okončanje rata.

Prema zvaničnicima Bele kuće, američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i zet predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), Džared Kušner (Jared Kushner), planiraju da se sastanu sa ruskom delegacijom ovog vikenda u Majamiju, dok se nastavljaju pokušaji postizanja sporazuma o završetku ruske agresije na Ukrajinu.

U razgovorima će učestvovati i zvaničnici iz više zemalja, navodi novinar Barak Ravid iz Axiosa, pozivajući se na neimenovane izvore.