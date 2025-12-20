Imran Kan i supruga osuđeni na po 17 godina zatvora

Bivši premijer Pakistana Imran Kan (Khan) i njegova supruga Bušra Bibi (Bushra) osuđeni su u subotu na po 17 godina zatvora u predmetu državnih poklona, poznatom kao slučaj Toshakhana-II, javlja Anadolu.

Presuda je izrečena unutar zatvora Adiala u sjeveroistočnom garnizonskom gradu Rawalpindiju, gdje su Imran Khan i Bushra Bibi trenutno pritvoreni.

Specijalni sudija Centralnog suda Shahrukh Arjumand donio je odluku u predmetu koji se odnosi na nezakonitu prodaju i kupovinu stranih poklona po znatno sniženim cijenama.

Sud je Imrana Khana i Bushru Bibi osudio na po 17 godina zatvora te im izrekao novčanu kaznu od po 10 miliona pakistanskih rupija (oko 35.600 dolara).

Khan i Bushra Bibi optuženi su u ovom predmetu prošle godine. Odbacili su optužbe, navodeći da je slučaj izmišljen i politički motiviran.