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PAKISTAN

Imran Kan i supruga osuđeni na po 17 godina zatvora

U međuvremenu je vlast podnijela više od 200 predmeta protiv Kana, ali je u mnogima uspio dobiti jamčevinu

Imran Kan i supruga osuđeni na po 17 godina zatvora. AP

Anadolija

20.12.2025

Bivši premijer Pakistana Imran Kan (Khan) i njegova supruga Bušra Bibi (Bushra) osuđeni su u subotu na po 17 godina zatvora u predmetu državnih poklona, poznatom kao slučaj Toshakhana-II, javlja Anadolu.

Presuda je izrečena unutar zatvora Adiala u sjeveroistočnom garnizonskom gradu Rawalpindiju, gdje su Imran Khan i Bushra Bibi trenutno pritvoreni.

Specijalni sudija Centralnog suda Shahrukh Arjumand donio je odluku u predmetu koji se odnosi na nezakonitu prodaju i kupovinu stranih poklona po znatno sniženim cijenama.

Sud je Imrana Khana i Bushru Bibi osudio na po 17 godina zatvora te im izrekao novčanu kaznu od po 10 miliona pakistanskih rupija (oko 35.600 dolara).

Khan i Bushra Bibi optuženi su u ovom predmetu prošle godine. Odbacili su optužbe, navodeći da je slučaj izmišljen i politički motiviran.

Ovo je treća presuda Imranu Khanu u predmetima povezanim s Toshakhanom. U avgustu 2023. lokalni sud ga je osudio na tri godine zatvora, dok su u januaru 2024. i Khan i Bushra Bibi osuđeni na 14 godina zatvora u slučaju Toshakhana-I.

Od avgusta 2023. Khan se nalazi u zatvoru i suočava se s desetinama optužnica, od korupcije do terorizma, koje on naziva „montiranim“.

U međuvremenu je vlast podnijela više od 200 predmeta protiv Kana, ali je u mnogima uspio dobiti jamčevinu.

# PAKISTAN
# SUPRUGA
# IMRAN KHAN
# ZATVOR
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