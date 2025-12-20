Procurile informacije američkih obavještajaca: "Ovo su Putinove stvarne namjere...!"

Američki obavještajni izvještaji i dalje upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava zauzeti cijelu Ukrajinu i ponovno preuzeti dijelove Europe koji su pripadali bivšem Sovjetskom Carstvu, tvrdi šest izvora upoznatih s američkim obavještajnim podacima, i to u trenucima kada pregovarači pokušavaju okončati rat na način koji bi Rusiji ostavio znatno manje teritorija.

Reuters piše kako se ovi izvještaji znatno kose s onim što govore američki predsjednik Donald Trump i njegovi pregovarači za mir u Ukrajini, koji pak navode da Putin želi okončati sukob. Najnoviji od tih izvještaja potječe s kraja septembra, prema jednom od izvora, a u njima stoji i kako je Putinova tvrdnja da on ne predstavlja prijetnju Europi također upitna.

Do sada se pokazalo da su američki izvještaji dosljedni još od trenutka kada je Putin 2022. godine pokrenuo invaziju. U velikoj se mjeri podudaraju sa stavovima evropskih lidera i obavještajnih službi da Putin žudi za cijelom Ukrajinom i teritorijima bivših država sovjetskog bloka, uključujući članice NATO-saveza, navode izvori.5

‘Putin želi više‘

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili da Putin želi više. Evropljani su u to uvjereni, Poljaci u potpunosti, dok baltičke zemlje misle da su one prve na redu", rekao je demokratski član Odbora za obavještajna pitanja Zastupničkog doma Mike Quigley u intervjuu za Reuters.

Podsjetimo, Rusija kontrolira oko 20% teritorija Ukrajine, uključujući većinu Luhanske i Donjecke oblasti, koje čine industrijsko središte Donbasa, dijelove Zaporiške i Hersonske oblasti te Krim, strateški poluotok na Crnom moru.

Putinov je stav da Krim i sve četiri oblasti pripadaju Rusiji. Prema riječima dvaju izvora upoznatih s tim pitanjem, Trump pritišće Kijev da povuče svoje snage iz malog dijela Donjecke oblasti koji još kontroliraju, kao dio predloženog mirovnog sporazuma. No zahtjev je to koji ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i većina Ukrajinaca odbacuju.

"Predsjednikov tim ostvario je golem napredak u pogledu okončanja rata", rekao je zvaničnik Bijele kuće, dodavši da je Trump izjavio kako je mirovni sporazum "bliže nego ikad prije", ne osvrćući se pritom na obavještajne izvještaje.

Nacionalna obavještajna služba, CIA i ruska ambasada još uvijek nisu komentirali ove izvještaje, piše Reuters, dok Trumpovi pregovarači Jared Kushner, predsjednikov zet, i Steve Witkoff, milijarder i nekretninski investitor, već sedmicama pregovaraju o mirovnom planu u 20 tačaka s ukrajinskim, ruskim i evropskim zvaničnicima.

Nova runda pregovora u Miamiju

Iako američki zvainčnici tvrde da su postigli napredak, i dalje nema konsenzusa oko pitanja teritorija.

Kushner i Witkoff u petak su se sastali s ukrajinskim pregovaračima u Miamiju, a tokom vikenda trebali bi održati razgovore s ruskim predstavnicima, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Američki, ukrajinski i evropski pregovarači, s druge strane, u ponedjeljak su u Berlinu postigli široki konsenzus o onome što su četiri evropske diplomate i dva izvora upoznata s razgovorima opisali kao snažne, uz američku potporu osmišljene garancije sigurnosti Ukrajine protiv buduće ruske agresije.

Jedan izvor i jedan diplomat tvrde da te garancije ovise o tome hoće li Zelenski pristati prepustiti teritorij Rusiji, no drugi diplomate navode da to nije slučaj te da se još razmatraju alternative jer Zelenski nema namjeru ustupiti teritorij.

Diplomate su rekle da garancije, koja bi stupile na snagu nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, predviđaju raspoređivanje uglavnom evropskih sigurnosnih snaga u susjednim zemljama i u Ukrajini, ali daleko od fronta, kako bi pomogle u odbijanju eventualnog budućeg ruskog napada.

Političke analize

Prema izvoru, ukrajinska vojska trebala bi biti srezana na 800.000 vojnika, no nekoliko diplomata tvrdi da Rusija traži još niži broj, što Amerikanci nisu odbacili.





Zelenski je oprezan

SAD bi pružale obavještajnu i drugu podršku, a paket bi ratificirao američki Senat, rekle su diplomati, dok, prema dva izvora upoznata s razgovorima, washingtonski plan uključivao bi i zračne ophodnje nad Ukrajinom uz podršku SAD-a.

Zelenski je u četvrtak djelovao oprezno u vezi s prijedlozima, piše Reuters, rekavši da još uvijek nije dobio odgovor na to što će ta sigurnosne garancije konkretno učiniti.

Također je vrlo neizvjesno hoće li Putin pristati na takve garancije, budući da je više puta odbacio raspoređivanje stranih vojnika u Ukrajini. Isto tako, Putin u petak nije ponudio nikakve ustupke, iako je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao da je spreman razgovarati o miru. Rekao je i da bi se njegovi uslovi morali ispuniti jer su ruske snage ove godine napredovale 6.000 kvadratnih kilometara, no još uvijek nije poznato kako su američki zvaničnici odgovorili na Putinove zahtjeve. Zna se samo da je Witkoff ranije sugerirao da Rusija ima pravo polagati pravo na četiri oblasti i Krim.

Neki zvaničnici Trumpove administracije pak su priznali da Putin možda nije spreman pristati ni na što manje od svojeg početnog cilja osvajanja Ukrajine.

"Ne znam želi li Putin postići dogovor ili želi zauzeti cijelu zemlju. To je otvoreno govorio", rekao je državni sekretar Marco Rubio u petak tokom konferencije za novinare.

"Znamo što su željeli postići na početku rata. Te ciljeve nisu ostvarili", ustvrdio je Rubio.