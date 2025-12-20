Detalj iz Epstinovog doma: Klinton sa potpeticama i u haljini Monike Levinski

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je novu dokumentaciju o istragama protiv osuđenog pedofila Džefrija Epstina, među kojom se našao i neobičan detalj iz njegovog doma – slika Bila Klintona u plavoj haljini, nalik onoj koju je nosila Monika Levinski tokom afere u Bijeloj kući.

Na portretu je bivši američki predsjednik prikazan u provokativnoj pozi, s crvenim visokim potpeticama, što je odmah privuklo pažnju svjetskih medija.

Haljina na slici direktno aludira na jedan od ključnih dokaza u poznatom političkom skandalu.

Autorica slike je australska umjetnica Petrina Rajan-Klajd, koja je djelo naslikala još kao studentica u New Yorku. Iako je slika bila poznata i ranije, tek sada je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je otkriveno da se nalazila u Epstinovoj kući.

Umjetnica je navela da je riječ o studentskom, satiričnom radu koji je kasnije prodat na humanitarnoj aukciji, te da je bila zatečena saznanjem gdje je završio.