Erdoan pohvalio izvoz odbrambene industrije i najavio jačanje: Hvala Bogu

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je da je turski izvoz u oblasti odbrane i avijacije dostigao 7,445 milijardi dolara (6,36 milijarde eura) u posljednjih 11 mjeseci, što je više nego u istom periodu prošle godine.

Govoreći na ceremoniji puštanja u rad pomorskih platformi, Erdoan je rekao: "U posljednjih 11 mjeseci, naš izvoz u oblasti odbrane i avijacije porastao je za 30 posto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši ​​7,445 milijardi dolara."

Naglasio je da je Turska trenutno 11. najveći izvoznik u sektoru odbrane u svijetu.

Razvoj proizvoda

- U posljednjih 11 mjeseci, naš izvoz u oblasti odbrane i avijacije porastao je za 30 posto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši ​​7,445 milijardi dolara - rekao je Erdoan.

Rekao je da projekti turske odbrambene industrije ne samo da imaju za cilj razvoj proizvoda, već i proširenje ekosistema i kapaciteta proizvodnje tehnologije.

- U svakom projektu koji provodimo u oblasti odbrambene industrije, cilj nam je ne samo razvoj proizvoda, već i proširenje ekosistema i naših kapaciteta za proizvodnju tehnologije - rekao je Erdoaan.

Također je podvukao da je Turska među 10 zemalja svijeta sposobnih za razvoj i proizvodnju vlastitih ratnih brodova.

- Pokrenuli smo procese izgradnje našeg 300 metara dugog nosača aviona, koji će biti stariji brat broda TCG Anadolu - rekao je.