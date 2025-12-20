Erdoan pohvalio izvoz odbrambene industrije i najavio jačanje: Hvala Bogu

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je da je turski izvoz u oblasti odbrane i avijacije dostigao 7,445 milijardi dolara (6,36 milijarde eura) u posljednjih 11 mjeseci, što je više nego u istom periodu prošle godine.
Govoreći na ceremoniji puštanja u rad pomorskih platformi, Erdoan je rekao: "U posljednjih 11 mjeseci, naš izvoz u oblasti odbrane i avijacije porastao je za 30 posto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši 7,445 milijardi dolara."
Naglasio je da je Turska trenutno 11. najveći izvoznik u sektoru odbrane u svijetu.
Razvoj proizvoda
- U posljednjih 11 mjeseci, naš izvoz u oblasti odbrane i avijacije porastao je za 30 posto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši 7,445 milijardi dolara - rekao je Erdoan.
Rekao je da projekti turske odbrambene industrije ne samo da imaju za cilj razvoj proizvoda, već i proširenje ekosistema i kapaciteta proizvodnje tehnologije.
- U svakom projektu koji provodimo u oblasti odbrambene industrije, cilj nam je ne samo razvoj proizvoda, već i proširenje ekosistema i naših kapaciteta za proizvodnju tehnologije - rekao je Erdoaan.
Također je podvukao da je Turska među 10 zemalja svijeta sposobnih za razvoj i proizvodnju vlastitih ratnih brodova.
- Pokrenuli smo procese izgradnje našeg 300 metara dugog nosača aviona, koji će biti stariji brat broda TCG Anadolu - rekao je.
Erdoan je također naglasio da će biti naručeni daljnji projekti za poboljšanje odvraćanja na kopnu, na moru, u zraku i u kibernetičkom prostoru, napominjući da se sve faze, od istraživanja i razvoja do masovne proizvodnje, provode domaćim i nacionalnim resursima.
Rekao je da investicije nisu usmjerene na pripremu za rat.
- Sve ove investicije koje smo implementirali nisu namijenjene pripremi za rat, već zaštiti mira, nezavisnosti i naše budućnosti - zaključio je turski predsjednik.
Pomorska saradnja Turske i Pakistana
Erdoan je na ceremoniji poželio dobrodošlicu pakistanskim gostima, istaknuvši da će dugogodišnje prijateljstvo između Turske i Pakistana, utemeljeno na zajedničkoj historiji, nastaviti da se razvija i jača u narednim godinama.
Podsjetio je da je u septembru 2018. godine potpisan ugovor o izgradnji četiri korvete MİLGEM za potrebe Pakistanske ratne mornarice, navodeći da je prvi brod, PNS Babur, isporučen Pakistanu 24. maja 2024. godine.
- Danas isporučujemo i brod PNS Khaibar, koji je uspješno završio sva testiranja i probne aktivnosti - rekao je Erdoan.
Dodao je da je treći brod, PNS Bedir, planiran za isporuku krajem juna 2026. godine, dok je isporuka četvrtog broda, PNS Tarik, predviđena za prvi kvartal 2027. godine.
- Želim da ovi savremeni brodovi budu od koristi bratskoj Pakistanskoj ratnoj mornarici - zaključio je Erdoan.
- Od projektila do pušaka, od bespilotnih vozila do raketa, od mornaričkih topova do sistema za elektronsko ratovanje, postoji velika dinamika, produktivnost i, hvala Bogu, uzbuđenje i trud u cijelom sektoru - naveo je.