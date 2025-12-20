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SAD

Zakon o Zapadnom Balkanu usvojen u Kongresu: Evo šta govori o sankcijama zvaničnicima u BiH

Administracija SAD ima pravo da uvede sankcije osobama iz ovih zemalja koje ugrožavaju stabilnost regiona

Usvojen zakon. AP Photo/J. Scott Applewhite

S. S.

20.12.2025

U okviru Zakona o nacionalnoj odbrani SAD, koji je usvojen u oba doma Kongresa, uključen je i Zakon o demokratiji i prosperitetu na Zapadnom Balkanu, u kojem se posebno spominje i Bosna i Hercegovina. Ovaj zakon je, iako kao zaseban prijedlog ušao u parlamentarnu proceduru još u septembru, konačno dodat u sveobuhvatni zakon o odbrani koji je nedavno usvojen.

Zakon se bavi odnosima SAD-a sa zemljama Zapadnog Balkana — BiH, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom, Makedonijom i Hrvatskom, a poseban dio odnosi se na uvođenje sankcija. Prema ranijim izvršnim naredbama, administracija SAD ima pravo da uvede sankcije osobama iz ovih zemalja koje ugrožavaju stabilnost regiona. Te sankcije mogu uključivati zabranu ulaska u SAD i blokiranje imovine.

Važno je da zakon propisuje i uslove za uklanjanje sankcija — predsjednik SAD-a može ukinuti sankcije ako dokaže da sankcionisane osobe nisu bile aktivne u osnovama za sankcije u posljednje dvije godine ili više ne ispunjavaju kriterije za sankcije. Odluka o ukidanju sankcija mora biti obrazložena relevantnim komisijama u Kongresu.

Pored sankcija, zakon predviđa intenziviranje saradnje SAD s državama Zapadnog Balkana u oblasti energije, s ciljem smanjenja zavisnosti od ruskih energenata. Također, SAD će podržavati zemlje koje nisu članice EU i NATO-a na njihovom putu ka članstvu i očekuju ubrzano uključivanje u te saveze.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, zakon predviđa nastavak podrške misiji EUFOR-Althea, jačanje EU i NATO institucija u zemlji, pripremu plana za izbjegavanje sigurnosnog vakuma ukoliko Rusija uloži veto na produženje misije EUFOR, kao i jačanje sjedišta NATO-a u Sarajevu.

Zakon je usvojen 17. decembra u oba doma Kongresa, a potpisao ga je predsjednik Donald Tramp.

# KONGRES
# SAD
# BIH
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