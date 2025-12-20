Zakon o Zapadnom Balkanu usvojen u Kongresu: Evo šta govori o sankcijama zvaničnicima u BiH

U okviru Zakona o nacionalnoj odbrani SAD, koji je usvojen u oba doma Kongresa, uključen je i Zakon o demokratiji i prosperitetu na Zapadnom Balkanu, u kojem se posebno spominje i Bosna i Hercegovina. Ovaj zakon je, iako kao zaseban prijedlog ušao u parlamentarnu proceduru još u septembru, konačno dodat u sveobuhvatni zakon o odbrani koji je nedavno usvojen.

Zakon se bavi odnosima SAD-a sa zemljama Zapadnog Balkana — BiH, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom, Makedonijom i Hrvatskom, a poseban dio odnosi se na uvođenje sankcija. Prema ranijim izvršnim naredbama, administracija SAD ima pravo da uvede sankcije osobama iz ovih zemalja koje ugrožavaju stabilnost regiona. Te sankcije mogu uključivati zabranu ulaska u SAD i blokiranje imovine.

Važno je da zakon propisuje i uslove za uklanjanje sankcija — predsjednik SAD-a može ukinuti sankcije ako dokaže da sankcionisane osobe nisu bile aktivne u osnovama za sankcije u posljednje dvije godine ili više ne ispunjavaju kriterije za sankcije. Odluka o ukidanju sankcija mora biti obrazložena relevantnim komisijama u Kongresu.