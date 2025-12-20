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JEZIV SLUČAJ

Evo ko je Epstinova robinja za koju se hvalio da je "kupio od njene porodice iz Jugoslavije"

Sredinom novembra američki Kongres je usvojio zakon kojim je Ministarstvo pravosuđa obavezano da objavi kompletnu dokumentaciju vezanu za Epstinove istrage

Epstin i Marčinkova. New York State Sex Offender Registry via AP, File - Guardian

S. S.

20.12.2025

Nada Marčinkova ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što su objavljeni deklasificirani dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa koji je dovode u vezu s Džefrijem Epstinom i teškim optužbama o seksualnom iskorištavanju maloljetnica. Novi uvidi iz svjedočenja i policijskih zapisa ponovo su otvorili pitanja njenog porijekla, boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i moguće uloge u mreži koja je godinama bila pod istragom američkih vlasti.

Ovi dokumenti ponovo skreću pažnju na slučaj djevojke koju su policijski zapisi opisivali kao „jugoslavensku seksualnu robinju“ Džefrija Epstina, a koju su svjedoci identificirali kao Nadu Marčinkovu, poznatu i pod imenom Nadia Marčinkova. Prema navodima iz istraga, Epstin je maloljetnim djevojkama na Floridi tvrdio da je Marčinkovu „kupio od njene porodice u Jugoslaviji“, te se hvalio da ju je doveo u SAD kako bi mu služila.

Marčinkova, rođena 21. februara 1985. godine, spominje se i u svjedočenju policijskog detektiva Džoa Rekareja pred velikom porotom na Floridi 2006. godine, gdje je navedeno da je u SAD-u boravila na manekenskoj vizi. Iako policijski dokumenti ne navode jasno njeno porijeklo, kasniji medijski izvještaji iz SAD-a i Evrope tvrdili su da potječe iz Slovačke, a ne iz Jugoslavije. Uprkos tome, u ranim fazama istrage dosljedno je predstavljana kao bliska saradnica Džefrija Epstina.

Svjedokinje u istrazi navele su da je Marčinkova boravila u Epstinovoj kući u Palm Beachu, gdje je, prema njihovim izjavama, imala ulogu u vrbovanju i nadzoru maloljetnih djevojaka, iako bez preciznih opisa konkretnih radnji.

U forenzičkom finansijskom izvještaju iz juna 2023. godine, Marčinkova je označena kao druga najvažnija osoba u Epstinovoj mreži, odmah iza Gilejn Maksvel, koja trenutno izdržava zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja. Iako je njeno ime u dokumentu djelimično redigovano, opis se u potpunosti poklapa s ranijim policijskim navodima.

Nakon Epstinove smrti 2019. godine, interes javnosti za njegovu mrežu saradnika nije jenjavao. U međuvremenu su objavljeni i dokumenti o njegovim vezama s političkim ličnostima poput Donalda Trampa i Bila Klintona, dok je novinar Majkl Vulf javnosti predstavio audio-snimke razgovora u kojima Epstin govori o odnosima s Trampom.

Sredinom novembra američki Kongres je usvojio zakon kojim je Ministarstvo pravosuđa obavezano da objavi kompletnu dokumentaciju vezanu za Epstinove istrage. Upravo u tom setu dokumenata ponovo se pojavljuje ime Nade Marčinkove, čime se ova afera ponovo vraća u središte globalne pažnje.

# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
# NADA MARCINKOVA
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