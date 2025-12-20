Evo ko je Epstinova robinja za koju se hvalio da je "kupio od njene porodice iz Jugoslavije"

Nada Marčinkova ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što su objavljeni deklasificirani dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa koji je dovode u vezu s Džefrijem Epstinom i teškim optužbama o seksualnom iskorištavanju maloljetnica. Novi uvidi iz svjedočenja i policijskih zapisa ponovo su otvorili pitanja njenog porijekla, boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i moguće uloge u mreži koja je godinama bila pod istragom američkih vlasti.

Ovi dokumenti ponovo skreću pažnju na slučaj djevojke koju su policijski zapisi opisivali kao „jugoslavensku seksualnu robinju“ Džefrija Epstina, a koju su svjedoci identificirali kao Nadu Marčinkovu, poznatu i pod imenom Nadia Marčinkova. Prema navodima iz istraga, Epstin je maloljetnim djevojkama na Floridi tvrdio da je Marčinkovu „kupio od njene porodice u Jugoslaviji“, te se hvalio da ju je doveo u SAD kako bi mu služila.

Marčinkova, rođena 21. februara 1985. godine, spominje se i u svjedočenju policijskog detektiva Džoa Rekareja pred velikom porotom na Floridi 2006. godine, gdje je navedeno da je u SAD-u boravila na manekenskoj vizi. Iako policijski dokumenti ne navode jasno njeno porijeklo, kasniji medijski izvještaji iz SAD-a i Evrope tvrdili su da potječe iz Slovačke, a ne iz Jugoslavije. Uprkos tome, u ranim fazama istrage dosljedno je predstavljana kao bliska saradnica Džefrija Epstina.

Svjedokinje u istrazi navele su da je Marčinkova boravila u Epstinovoj kući u Palm Beachu, gdje je, prema njihovim izjavama, imala ulogu u vrbovanju i nadzoru maloljetnih djevojaka, iako bez preciznih opisa konkretnih radnji.