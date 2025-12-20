Muškarac iz BiH u Austriji tukao migranta, na Sudu poručio: Za mene nije ništa, bio sam u ratu!

U sudu u austrijskom Sankt Peltenu juče je održano suđenje muškarcu iz Bosne i Hercegovine koji je ljetos pretukao jednog 22-godišnjaka. Međutim, slučaj nije zatvoren, jer se u sve umiješao i njegov sin sa pokušajem otmice.

Naime, krajem avgusta došlo je do sukoba između jednog 64-godišnjeg muškaraca porijeklom iz BiH i jednog 22-godišnjeg sezonskog radnika, migrantskog porijekla. Mlađi je u tom sukobu izvukao deblji kraj, te zadobio brojne modrice. Međutim, ovaj incident će dovesti i do drugog procesa – zbog pokušaja otmice.

Tog dana tri mladića, od kojih su dvojica bila maloljetna, šetala su kada je naišao 64-godišnjak na motoru. Jedan od tinejdžera mu je istrčao na put – morao je da naglo zakoči, tvrdio je pred sudom.

- Nije tačno - uzvratio je 22-godišnjak migrantskog porijekla, tvrdeći da je mogao da nastavi vožnju, ali se ipak okrenuo i krenuo na tinejdžera.

Navodno, sve ovo je razbjesnilo muškarca iz BiH koji je sišao sa motora i zasuo mladića uvredama. Navodno je ostavio i utisak da želi da se fizički obračuna, rekao je 22-godišnji sezonski radnik koji se umiješao braneći tinejdžera koji je bio prijatelj njegovog mlađeg brata.

Omladinske bande

Muškarac iz BiH je navodno samo htio da se "zaštiti".

- U ovom kraju aktivne su omladinske bande – pomislio sam da neko možda ima nož. Plašio sam se.

Možda baš zato je pesnicama nasrnuo na 22-godišnjaka:

- Izgubio sam kontrolu - priznao je.

- Izgubio je kontrolu najmanje šest puta, koliko sam puta i bio udaren - odgovorio mu je mladić pred sudijom, dodavši da je zadobio i udarac u rebra. Sam je, kako je naveo, zadao samo jedan udarac pesnicom u predjelu usta starijeg čoveka.

Nakon toga, 22-godišnjak je pobjegao u obližnji kiosk, ali mu je osoblje reklo da mora da izađe – pri izlasku je želio da pruži ruku starijem čoveku radi pomirenja, jer su obojica već krvarila po licu. Ovaj ga je, međutim, privukao sebi i ponovo udario u rebra, ispričao je.

Više svjedoka koji su pratili tučnjavu je saslušano. Njihove izjave su se djelimično razlikovale, ali su uglavnom potvrđivale verziju koju je dao 22-godišnjak. Jedna učiteljica, koja je događaj posmatrala iz daljine, na kraju je i pozvala policiju.

Obojica su pred Okružnim sudom u Sankt Peltenu negirala krivicu.

- Vi se predstavljate samo kao žrtva - rekao je sudija 64-godišnjaku. Krvario je blago u predjelu usta, ali je više puta tvrdio da je i sam teško povrijeđen. U bolnicu ili kod ljekara nije otišao:

- Za mene nije ništa, bio sam u ratu!

Novi proces

S druge strane, 22-godišnjak je zadobio višestruke modrice. Oslobođen je optužbe za tešku tjelesnu povredu. Presuda nije pravosnažna. Muškarac iz BiH je dobio novčanu kaznu i mora da plati 300 evra.

Ali, tu nije kraj jer slučaj još nije zatvoren – čeka se novi proces, u kojem se, između ostalog, kao osumnjičeni vodi i sin 64-godišnjaka. Naime, nakon sukoba, 22-godišnjak, njegov mlađi brat i prijatelj ostali su u centru grada. Ubrzo ih je sustigla dva automobila – među njima i srebrni mercedes, koji odgovara opisu vozila u vlasništvu 64-godišnjaka, a u kojem je, kako se navodi, slučajno bio njegov sin.

Prema riječima grupe prijatelja, u vozilima je bilo pet ili šest muškaraca koji su pokušali da dvojicu od njih uvuku u automobile.

Tek kada su počeli glasno da viču u pomoć, odvezli su se. Muškarac iz BiH je odlučno negirao da ima ikakve veze sa tim, prenose Nezavisne novine.