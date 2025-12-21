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IRAN

Pogubljen student (27), mučenjem mu iznudili priznanje da je špijunirao za Izrael

On je osuđen na smrt zbog špijunaže za Izrael na osnovu priznanja iznuđenih mučenjem

Pogubljenje studenta. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

21.12.2025

Muškarca osuđenog za špijunažu u korist Izraela, Iran je pogubio, prenosi pravosudna novinska agencija Mizan.

Naveli su i to da je osuđeni bio povezan sa izraelskim obavještajnim službama i iranskim opozicionim grupama. Iran je pogubio više osoba optuženih za saradnju sa izraelskom obavještajnom službom i pomaganje njenih operacija na teritoriji zemlje, prenosi Reuters.

Iranska organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Oslu navela je na društvenoj mreži X da je pogubljeni muškarac identifikovan kao 27-godišnji student arhitekture Agil Kešavarz.

Prema njihovim navodima, on je osuđen na smrt zbog špijunaže za Izrael na osnovu priznanja iznuđenih mučenjem.

Sukob između Irana i Izraela eskalirao je u junu, kada je Izrael napao više ciljeva unutar Irana, uključujući operacije za koje se navodi da su se oslanjale na raspoređivanje pripadnika Mosada u zemlji.

Prema navodima izvora, Iran je ove godine značajno povećao broj pogubljenja osoba osuđenih za špijunažu u korist Izraela, a više smrtnih presuda izvršeno je u posljednjih nekoliko mjeseci.

# STUDENT
# IRAN
# MUŠKARAC
# POGUBLJENJE
# ŠPIJUNAŽA
# IZRAEL
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