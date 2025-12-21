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OGLASIO SE DMITRIJEV

Rusija planira saradnju sa Amerikom na Arktiku: Razmatra izgradnju međukontinentalnog tunela

Prema njegovim riječima, realizacija projekta zahtijevala bi do osam milijardi dolara, a tunel bi mogao biti izgrađen za manje od osam godina

Kiril Dmitrijev. Platforma X

A. O.

21.12.2025

Rusija namjerava da razvija saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti Arktika, izjavio je sinoć direktor Ruske fonda za direktna ulaganja (RFPI) Kiril Dmitrijev (Kirill Dmitriev).

- Pripremamo se za saradnju sa SAD u Arktiku - naveo je Dmitrijev na svom nalogu na platformi X.

Dmitrijev je u oktobru govorio o perspektivi izgradnje međukontinentalnog tunela između Aljaske i Rusije uz pomoć tehnologija kompanije "The Boring Company", prenose RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, realizacija projekta zahtijevala bi do osam milijardi dolara, a tunel bi mogao biti izgrađen za manje od osam godina.

Dmitrijev je dodao da je RFPI razmatrao postojeće prijedloge, uključujući željeznicu SAD - Kanada - Rusija - Kina, i da će podržati najizvodljiviju opciju.

Autor projekta, naučnik Viktor Razbegin, istakao je da tunel predviđa samo željezničke pruge zbog visoke efikasnosti vozova, dok se razmatra i postavljanje optičkih kablova i dalekovoda.

Predsjednik SAD Donald Tramp je ideju nazvao zanimljivom, dok je portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova naglasila da izgradnja takvog tunela nije moguća bez političke volje.

# TUNEL
# MARIJA ZAHAROVA
# ARKTIK
# SAD
# RUSIJA
# KIRIL DMITRIJEV
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