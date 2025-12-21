Tokio se priprema za katastrofalan zemljotres: Procijenjeno do 18.000 mrtvih i ogromna materijalna šteta

Prema izvještaju japanske vlade, objavljenom danas, u najgorem scenariju oko 18.000 ljudi moglo bi poginuti ako Tokio postane epicentar jakog zemljotresa, za koji postoji 70 posto vjerovatnoće da će se desiti u narednih 30 godina.

U slučaju zemljotresa jačine 7,0 stepeni po Rihterovoj skali u južnom dijelu Tokija, snažan potres bio bi osjetan i u okolnim prefekturama, prenosi Japan Times.

Procjenjuje se da bi smrtni slučajevi bili uglavnom u Tokiju, Saitami, Čibi (Chiba) i Kanagi (Kanagawa).

Materijalna šteta procijenjena je na oko 83 biliona jena (453 milijarde eura), uz ozbiljno narušavanje ključnih državnih funkcija – političkih, upravnih i privrednih, sa efektima koji bi se odrazili širom svijeta.

Prva ovakva objava

Ovo je prvi put u posljednjih 12 godina da je vlada objavila ovakvu procjenu.

U poređenju sa projekcijom iz 2013. godine, nova procjena predviđa manji broj smrtnih slučajeva, manju materijalnu štetu i finansijske gubitke, jer je glavni grad Japana sada bolje pripremljen.

S obzirom na to da se većina zgrada ministarstava nalazi u centralnom dijelu Tokija, očekuje se da bi rad vlade bio privremeno ograničen. Izvještaj također navodi da je mala vjerovatnoća da bi se te zgrade srušile, jer su primijenjene mjere otpornosti na zemljotres.

Većinu smrtnih slučajeva, oko 12.000, izazvali bi požari, dok bi oko 5.300 ljudi poginulo u urušavanju zgrada.

Procjena štete u najgoroj situaciji, za koju se smatra da bi se desila jednog zimskog popodneva sa jakim vjetrom od oko 28,8 kilometara na sat, pokazuje da bi potpuno uništeno bilo oko 400.000 zgrada, od čega 110.000 direktno zbog zemljotresa, a 270.000 zbog požara koji bi uslijedili.

Obustava prijevoza

Oko 8,4 miliona ljudi bilo bi zarobljeno u glavnom gradu, a obustava javnog prijevoza onemogućila bi im povratak kućama.

Turisti i poslovni ljudi mogli bi činiti do 880.000 osoba.

Centri za evakuaciju mogli bi primiti do 4,8 miliona ljudi dvije sedmice nakon potresa, uključujući i one koji su prvobitno ostali kod kuće, ali kojima bi zalihe hrane i potrepština ponestale.