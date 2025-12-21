"Nestali" dokumenti: Nema najmanje 16 dokumenata i fotografija koji povezuju Trampa i Epstajna

Američko Ministarstvo pravde, koje djeluje pod administracijom Donalda Trampa (Trump), suočilo se sa ozbiljnim optužbama za kršenje zakona nakon što je objavilo ograničen i snažno redigovan set dokumenata iz istrage o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein), dok su istovremeno s njihovih službenih stranica nestali pojedini fajlovi koji impliciraju samog Trampa. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je najmanje 16 dokumenata uklonjeno bez ikakvog objašnjenja, među njima i materijali koji sadrže fotografiju na kojoj se zajedno nalaze Donald Tramp, njegova supruga Melanija Tramp (Melania Trump), Džefri Epstajn i Gislavajn Maksvel (Ghislaine Maxwell). Upravo taj nestanak dodatno je pojačao sumnje da se pokušavaju prikriti veze američkog predsjednika s osuđenim seksualnim prestupnikom. Zastupnik Demokratske stranke iz Kalifornije Ro Khana (Ro Khanna), jedan od autora Zakona o transparentnosti Epstajnovih fajlova, poručio je da objava dokumenata ne ispunjava zakonske obaveze. - Objavljeni dokumenti ne poštuju zakon koji su Tomas Mesi (Thomas Massie) i ja napisali. Objavljivanje je nepotpuno i sadrži previše redakcija. Razmatramo sve opcije - rekao je Khana, ne isključujući ni mogućnost pokretanja postupaka protiv zvaničnika Ministarstva pravde, uključujući i opoziv te optužbe za nepoštivanje Kongresa.

Sličan stav iznio je i republikanski kongresmen Tomas Mesi, koautor zakona, koji je naveo da je Ministarstvo pravde grubo prekršilo i duh i slovo zakona koji je Tramp potpisao prije samo mjesec dana. - Zakon ne ističe s krajem mandata Kongresa. Buduća administracija može krivično goniti sadašnje zvaničnike zbog opstrukcije - upozorio je Mesi. Dodatno nezadovoljstvo uslijedilo je u subotu, kada su objavljeni novi transkripti, ali su istovremeno s web-stranice Ministarstva pravde uklonjeni ranije dostupni dokumenti. Prema podacima Associated Press, među nestalim fajlovima nalazile su se i fotografije umjetničkih djela s aktovima, kao i sporni set fotografija u kojem se vidi Tramp u Epstajnovom društvu. Demokrati u Odboru za nadzor Predstavničkog doma otvoreno su ukazali na nestanak upravo te fotografije. - Šta se još prikriva? Američka javnost zaslužuje punu transparentnost - poručili su u objavi na društvenim mrežama.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) ocijenio je cijeli proces kao moguće "jedno od najvećih zataškavanja u američkoj historiji", naglašavajući da je uklanjanje Trumpove fotografije posebno zabrinjavajuće. Prema Zakonu o transparentnosti Epstajnovih fajlova, Ministarstvo pravde bilo je obavezno do 19. decembra objaviti gotovo kompletnu dokumentaciju iz istraga o Epstajnu. Izuzeća su dozvoljena samo ako bi objava ugrozila aktuelne istrage, nacionalnu sigurnost ili identitet žrtava, ali ne i u drugim slučajevima. Ipak, zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche), nekadašnji Trampov advokat, unaprijed je najavio da dokumenti neće biti objavljeni u potpunosti.

- Danas ćemo objaviti nekoliko stotina hiljada dokumenata, a dodatni materijali dolazit će u narednim sedmicama - rekao je Blanš, pravdajući kašnjenje potrebom zaštite žrtava. Kritike su stigle i iz redova progresivnih demokrata. Zastupnica Aleksandrija Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez) poručila je da je "zataškavanje sada otvoreno". - Svi uključeni morat će odgovarati. Pem Bondi (Bondi), Kaš Patel (Kash Patel), cijela administracija. Štite silovatelje i pedofile zbog novca, moći i veza. Bondi bi trebala podnijeti ostavku večeras - navela je ona. Predsjednik demokrata u Odboru za nadzor Robert Garcija (Robert Garcia) izjavio je da Ministarstvo pravde direktno krši zakon. - Ovo nije transparentnost, ovo je još jedno zataškavanje Donalda Trampa i Pam Bondi. Objavite sve fajlove odmah - poručio je Garcija, dodajući da su čitavi dokumenti redigovani od prve do posljednje riječi. U zajedničkoj izjavi, Garcija i Džejmi Raskin (Jamie Raskin) istakli su da Tramp i Ministarstvo pravde krše savezni zakon "nastavljajući prikrivati činjenice i dokaze o Epstajnovoj višedecenijskoj, milijardama vrijednoj međunarodnoj mreži seksualne trgovine ljudima".

S druge strane, Ministarstvo pravde pokušalo je odbaciti optužbe, tvrdeći da postupa u skladu sa zakonom. Kao dokaz navode objavu brojnih fotografija bivšeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton), uz tvrdnju da nijedna politički eksponirana osoba nije bila cenzurisana. - Da razjasnimo: nijedna politički eksponirana osoba nije redigovana u današnjim dokumentima. Sve reference su objavljene u potpunosti. Zar ne vidite Klintonovo lice - saopćeno je s naloga Ministarstva pravde na društvenim mrežama.