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SKANDAL TRESE AMERIKU

"Nestali" dokumenti: Nema najmanje 16 dokumenata i fotografija koji povezuju Trampa i Epstajna

Sve reference su objavljene u potpunosti. Zar ne vidite Klintonovo lice, saopćeno je s naloga Ministarstva pravde na društvenim mrežama

Jedna od fotografija koja je nedavno objavljena. Reuters

A. O.

21.12.2025

Američko Ministarstvo pravde, koje djeluje pod administracijom Donalda Trampa (Trump), suočilo se sa ozbiljnim optužbama za kršenje zakona nakon što je objavilo ograničen i snažno redigovan set dokumenata iz istrage o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein), dok su istovremeno s njihovih službenih stranica nestali pojedini fajlovi koji impliciraju samog Trampa.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je najmanje 16 dokumenata uklonjeno bez ikakvog objašnjenja, među njima i materijali koji sadrže fotografiju na kojoj se zajedno nalaze Donald Tramp, njegova supruga Melanija Tramp (Melania Trump), Džefri Epstajn i Gislavajn Maksvel (Ghislaine Maxwell). Upravo taj nestanak dodatno je pojačao sumnje da se pokušavaju prikriti veze američkog predsjednika s osuđenim seksualnim prestupnikom.

Zastupnik Demokratske stranke iz Kalifornije Ro Khana (Ro Khanna), jedan od autora Zakona o transparentnosti Epstajnovih fajlova, poručio je da objava dokumenata ne ispunjava zakonske obaveze.

- Objavljeni dokumenti ne poštuju zakon koji su Tomas Mesi (Thomas Massie) i ja napisali. Objavljivanje je nepotpuno i sadrži previše redakcija. Razmatramo sve opcije - rekao je Khana, ne isključujući ni mogućnost pokretanja postupaka protiv zvaničnika Ministarstva pravde, uključujući i opoziv te optužbe za nepoštivanje Kongresa.

Sličan stav iznio je i republikanski kongresmen Tomas Mesi, koautor zakona, koji je naveo da je Ministarstvo pravde grubo prekršilo i duh i slovo zakona koji je Tramp potpisao prije samo mjesec dana.

- Zakon ne ističe s krajem mandata Kongresa. Buduća administracija može krivično goniti sadašnje zvaničnike zbog opstrukcije - upozorio je Mesi.

Dodatno nezadovoljstvo uslijedilo je u subotu, kada su objavljeni novi transkripti, ali su istovremeno s web-stranice Ministarstva pravde uklonjeni ranije dostupni dokumenti. Prema podacima Associated Press, među nestalim fajlovima nalazile su se i fotografije umjetničkih djela s aktovima, kao i sporni set fotografija u kojem se vidi Tramp u Epstajnovom društvu.

Demokrati u Odboru za nadzor Predstavničkog doma otvoreno su ukazali na nestanak upravo te fotografije.

- Šta se još prikriva? Američka javnost zaslužuje punu transparentnost - poručili su u objavi na društvenim mrežama.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) ocijenio je cijeli proces kao moguće "jedno od najvećih zataškavanja u američkoj historiji", naglašavajući da je uklanjanje Trumpove fotografije posebno zabrinjavajuće.

Prema Zakonu o transparentnosti Epstajnovih fajlova, Ministarstvo pravde bilo je obavezno do 19. decembra objaviti gotovo kompletnu dokumentaciju iz istraga o Epstajnu. Izuzeća su dozvoljena samo ako bi objava ugrozila aktuelne istrage, nacionalnu sigurnost ili identitet žrtava, ali ne i u drugim slučajevima.

Ipak, zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche), nekadašnji Trampov advokat, unaprijed je najavio da dokumenti neće biti objavljeni u potpunosti.

- Danas ćemo objaviti nekoliko stotina hiljada dokumenata, a dodatni materijali dolazit će u narednim sedmicama - rekao je Blanš, pravdajući kašnjenje potrebom zaštite žrtava.

Kritike su stigle i iz redova progresivnih demokrata. Zastupnica Aleksandrija Okasio-Kortez (Alexandria Ocasio-Cortez) poručila je da je "zataškavanje sada otvoreno".

- Svi uključeni morat će odgovarati. Pem Bondi (Bondi), Kaš Patel (Kash Patel), cijela administracija. Štite silovatelje i pedofile zbog novca, moći i veza. Bondi bi trebala podnijeti ostavku večeras - navela je ona.

Predsjednik demokrata u Odboru za nadzor Robert Garcija (Robert Garcia) izjavio je da Ministarstvo pravde direktno krši zakon.

- Ovo nije transparentnost, ovo je još jedno zataškavanje Donalda Trampa i Pam Bondi. Objavite sve fajlove odmah - poručio je Garcija, dodajući da su čitavi dokumenti redigovani od prve do posljednje riječi.

U zajedničkoj izjavi, Garcija i Džejmi Raskin (Jamie Raskin) istakli su da Tramp i Ministarstvo pravde krše savezni zakon "nastavljajući prikrivati činjenice i dokaze o Epstajnovoj višedecenijskoj, milijardama vrijednoj međunarodnoj mreži seksualne trgovine ljudima".

S druge strane, Ministarstvo pravde pokušalo je odbaciti optužbe, tvrdeći da postupa u skladu sa zakonom. Kao dokaz navode objavu brojnih fotografija bivšeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton), uz tvrdnju da nijedna politički eksponirana osoba nije bila cenzurisana.

- Da razjasnimo: nijedna politički eksponirana osoba nije redigovana u današnjim dokumentima. Sve reference su objavljene u potpunosti. Zar ne vidite Klintonovo lice - saopćeno je s naloga Ministarstva pravde na društvenim mrežama.

Ipak, nestanak dokumenata koji direktno povezuju Donalda Trampa s Džefrijem Epstajnom ostaje bez odgovora i dodatno pojačava pritisak na administraciju da objasni šta je uklonjeno – i zašto.

# MELANIA TRUMP
# DOKUMENTI
# SAD
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
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