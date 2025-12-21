Putinu novinar postavio neugodno pitanje: Pogledajte kako je sve završilo

Novinari stalno postavljaju pitanja svjetskim liderima.
Ništa posebno. Zar ne?
Ali kako je to postaviti pitanje Vladimiru Putinu – predsjedniku koji je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu, lideru čiju je zemlju ove sedmice šef MI6 optužio za „izvoz haosa“?, pita se Stiv Rozenberg (Steve Rosenberg), dugogodišnji dopisnik BBC-a (BBC) u Moskvi.
Pa nastavlja:
- I zamislite da to pitanje postavljate uživo na televiziji, dok vas gleda milionska publika u Rusiji.
To je velika odgovornost. Ne želite pogriješiti.
- Moje pitanje tiče se budućnosti Rusije. Kakvu budućnost planirate za svoju zemlju i svoj narod - pitao je predsjednika Putina.
- Hoće li ta budućnost nalikovati sadašnjosti, u kojoj se svako javno odstupanje od službene linije kažnjava zakonom? Hoće li se ubrzati lov na neprijatelje u zemlji i inozemstvu? Hoće li prekidi mobilnog interneta postati još češći? Hoće li biti novih ‘specijalnih vojnih operacija’?“
Dok govori, opisuje, Vladimir Putin zapisuje bilješke. A onda odgovara.
Brani ruski represivni zakon o stranim agentima. Stotine Rusa koji kritiziraju vlast proglašeni su „stranim agentima“.
- Nismo mi izmislili taj zakon - kaže Putin.
- Taj zakon o stranim agentima donesen je u nizu zapadnih zemalja, uključujući Ameriku još tridesetih godina prošlog stoljeća. I svi ti zakoni, uključujući američki, mnogo su stroži…“
U stvarnosti, ruski zakon je drakonski, objašnjava Rozenberg. On isključuje „strane agente“ iz brojnih područja javnog života – uključujući obrazovanje, državnu službu, izbore i javna događanja. Nameće finansijska i imovinska ograničenja. Kazneni progon može uslijediti već nakon jedne administrativne kazne.
No to, kako navodi, nije mogao istaknuti predsjedniku Putinu. Mikrofon mu je oduzet čim je završio s pitanjem.
Promjena teme
Moderator se iznenada ubacuje i mijenja temu.
- Imamo još jedno pitanje: ‘Što će se dogoditi s BBC-jem? Suočen je s višemilijardskom tužbom američkog predsjednika?’ - kaže voditelj Pavel Zarubin.
- Mislim da je predsjednik Tramp u pravu - potvrđuje predsjednik Putin.
Kremlj i Bijela kuća – na istoj liniji… kad je riječ o BBC-u.
Putin se potom vraća na Rozenbergovo pitanje.
- Hoće li biti novih specijalnih vojnih operacija? Neće, ako se prema nama odnosite s poštovanjem i ako poštujete naše interese, baš kao što smo mi uvijek nastojali činiti prema vama. Osim ako nas ne varate, kao što ste učinili s istočnim širenjem NATO-a (NATO).“
Ogorčenje prema Zapadu
Svima je vidljivo što pokreće Vladimira Putina – duboko ukorijenjeno ogorčenje prema Zapadu, piše Rozenberg.
Tvrdi da su zapadni čelnici godinama pokazivali nepoštovanje prema Rusiji, obmanjivali je i lagali joj – te da i danas lažu kada tvrde da Moskva namjerava napasti Evropu.
- Kakve su to gluposti - poručuje vođa Kremlja.