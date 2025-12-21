Putinu novinar postavio neugodno pitanje: Pogledajte kako je sve završilo

- Moje pitanje tiče se budućnosti Rusije. Kakvu budućnost planirate za svoju zemlju i svoj narod - pitao je predsjednika Putina.

To je velika odgovornost. Ne želite pogriješiti.

- I zamislite da to pitanje postavljate uživo na televiziji, dok vas gleda milionska publika u Rusiji.

Ali kako je to postaviti pitanje Vladimiru Putinu – predsjedniku koji je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu, lideru čiju je zemlju ove sedmice šef MI6 optužio za „izvoz haosa“?, pita se Stiv Rozenberg (Steve Rosenberg), dugogodišnji dopisnik BBC-a (BBC) u Moskvi.

- Hoće li ta budućnost nalikovati sadašnjosti, u kojoj se svako javno odstupanje od službene linije kažnjava zakonom? Hoće li se ubrzati lov na neprijatelje u zemlji i inozemstvu? Hoće li prekidi mobilnog interneta postati još češći? Hoće li biti novih ‘specijalnih vojnih operacija’?“

Dok govori, opisuje, Vladimir Putin zapisuje bilješke. A onda odgovara.

Brani ruski represivni zakon o stranim agentima. Stotine Rusa koji kritiziraju vlast proglašeni su „stranim agentima“.

- Nismo mi izmislili taj zakon - kaže Putin.

- Taj zakon o stranim agentima donesen je u nizu zapadnih zemalja, uključujući Ameriku još tridesetih godina prošlog stoljeća. I svi ti zakoni, uključujući američki, mnogo su stroži…“

U stvarnosti, ruski zakon je drakonski, objašnjava Rozenberg. On isključuje „strane agente“ iz brojnih područja javnog života – uključujući obrazovanje, državnu službu, izbore i javna događanja. Nameće finansijska i imovinska ograničenja. Kazneni progon može uslijediti već nakon jedne administrativne kazne.

No to, kako navodi, nije mogao istaknuti predsjedniku Putinu. Mikrofon mu je oduzet čim je završio s pitanjem.

Promjena teme

Moderator se iznenada ubacuje i mijenja temu.

- Imamo još jedno pitanje: ‘Što će se dogoditi s BBC-jem? Suočen je s višemilijardskom tužbom američkog predsjednika?’ - kaže voditelj Pavel Zarubin.

- Mislim da je predsjednik Tramp u pravu - potvrđuje predsjednik Putin.

Kremlj i Bijela kuća – na istoj liniji… kad je riječ o BBC-u.

Putin se potom vraća na Rozenbergovo pitanje.

- Hoće li biti novih specijalnih vojnih operacija? Neće, ako se prema nama odnosite s poštovanjem i ako poštujete naše interese, baš kao što smo mi uvijek nastojali činiti prema vama. Osim ako nas ne varate, kao što ste učinili s istočnim širenjem NATO-a (NATO).“

Ogorčenje prema Zapadu

Svima je vidljivo što pokreće Vladimira Putina – duboko ukorijenjeno ogorčenje prema Zapadu, piše Rozenberg.